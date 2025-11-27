「日経225ミニ」手口情報（27日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限16万4924枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月27日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の16万4924枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 164924( 164912)
ソシエテジェネラル証券 93824( 93824)
SBI証券 64587( 28613)
松井証券 24873( 24873)
サスケハナ・ホンコン 21468( 21468)
バークレイズ証券 18509( 18497)
楽天証券 34050( 16954)
三菱UFJeスマート 12205( 6545)
日産証券 5642( 5642)
JPモルガン証券 5379( 5379)
ゴールドマン証券 4450( 4382)
マネックス証券 3782( 3782)
モルガンMUFG証券 3694( 3678)
ビーオブエー証券 3274( 3274)
みずほ証券 2749( 2723)
広田証券 2236( 2236)
野村証券 2311( 2187)
BNPパリバ証券 2164( 2164)
フィリップ証券 1619( 1619)
インタラクティブ証券 1395( 1395)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3375( 3375)
ソシエテジェネラル証券 2634( 2634)
SBI証券 850( 436)
松井証券 239( 239)
楽天証券 237( 169)
インタラクティブ証券 140( 140)
フィリップ証券 115( 115)
JPモルガン証券 78( 78)
マネックス証券 76( 76)
三菱UFJeスマート 104( 70)
ゴールドマン証券 16( 16)
バークレイズ証券 16( 16)
日産証券 11( 11)
ドイツ証券 1( 1)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
ABNクリアリン証券 2023( 23)
SBI証券 9( 7)
楽天証券 13( 7)
フィリップ証券 7( 7)
マネックス証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 11( 5)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2000( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース