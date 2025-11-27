「TOPIX先物」手口情報（27日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万1044枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月27日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1044枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11044( 11044)
ソシエテジェネラル証券 8287( 8287)
モルガンMUFG証券 2680( 2680)
バークレイズ証券 2171( 2171)
ゴールドマン証券 1893( 1893)
JPモルガン証券 1892( 1892)
BNPパリバ証券 1688( 1688)
ビーオブエー証券 1273( 1273)
サスケハナ・ホンコン 518( 518)
日産証券 318( 318)
シティグループ証券 295( 295)
SBI証券 153( 83)
ドイツ証券 71( 71)
野村証券 70( 70)
UBS証券 61( 61)
HSBC証券 31( 31)
みずほ証券 25( 25)
三菱UFJeスマート 24( 24)
松井証券 21( 21)
インタラクティブ証券 21( 21)
SMBC日興証券 28( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 67( 67)
日産証券 14( 14)
UBS証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース