¡ØKing & Prince POP-UP STORE 2026 ¡íSTARRING¡í¡Ù¾ÜºÙ·èÄê¡ªÁ´¹ñ4¥õ½ê¤Ç³«ºÅ
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
King & Prince¤Î7ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡ØKing & Prince POP-UP STORE 2026 ¡ÈSTARRING¡É¡Ù¤Î³«ºÅ¾ì½ê¡¢ÆüÄø¤¬·èÄê¡£Åìµþ¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU¤Û¤«¡¢Á´¹ñ4¥õ½ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥¥ó¥×¥ê7ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëPOP-UP¥¹¥È¥¢
¡Ú±Ç²è¡Û¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿King & Prince¤Î7ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¡£É½Âê¶Ê¡ÖTheater¡×¤ÎMV¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë±Ç²è´Û¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¡ØSTARRING¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëPOP-UP¥¹¥È¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.24 ON SALE
ALBUM¡ØSTARRING¡Ù
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ØKing & Prince POP-UP STORE 2026 ¡ÈSTARRING¡É¡Ù
[2026Ç¯]
1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë～2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
Åìµþ¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F¡¦3F
1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～ 1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬PARCO ËÜ´Û5F PARCO FACTORY
1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚPARCO 7F SPACE7
1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°PARCO Æî´Û7F PARCO SQUARE
2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶PARCO 14F PARCO GALLERY
¢¨2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÏÁ´´ÛµÙ´ÛÆü¤Î¤¿¤á¥¯¥íー¥º
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÆÃÀß¥Úー¥¸
https://sp.universal-music.co.jp/pop-up/king-and-prince-starring
King & Prince OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/41
https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/news/