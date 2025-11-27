「TOPIX先物」手口情報（27日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万469枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月27日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万469枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 20469( 19840)
ソシエテジェネラル証券 14998( 14798)
ゴールドマン証券 6335( 4898)
バークレイズ証券 4065( 3865)
モルガンMUFG証券 4128( 3508)
JPモルガン証券 3145( 2881)
みずほ証券 4656( 2104)
サスケハナ・ホンコン 1719( 1719)
野村証券 3212( 1639)
ビーオブエー証券 4319( 849)
シティグループ証券 2008( 719)
BNPパリバ証券 760( 444)
日産証券 433( 433)
大和証券 429( 415)
SBI証券 508( 388)
ドイツ証券 376( 376)
UBS証券 1884( 326)
SMBC日興証券 309( 277)
広田証券 220( 220)
三菱UFJeスマート 111( 107)
岡三証券 14( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
ビーオブエー証券 3300( 0)
みずほ証券 2500( 0)
UBS証券 1500( 0)
ゴールドマン証券 500( 0)
シティグループ証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース