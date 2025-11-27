「日経225先物」手口情報（27日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限9481枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月27日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9481枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9481( 9273)
ソシエテジェネラル証券 3429( 3429)
SBI証券 1637( 887)
バークレイズ証券 866( 866)
日産証券 650( 650)
サスケハナ・ホンコン 599( 599)
モルガンMUFG証券 592( 584)
JPモルガン証券 537( 537)
松井証券 519( 519)
BNPパリバ証券 402( 302)
ゴールドマン証券 547( 294)
UBS証券 248( 244)
フィリップ証券 235( 235)
楽天証券 435( 219)
三菱UFJeスマート 265( 203)
ビーオブエー証券 196( 196)
マネックス証券 142( 142)
インタラクティブ証券 133( 133)
シティグループ証券 112( 111)
みずほ証券 89( 80)
大和証券 9( 0)
ドイツ証券 8( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 225( 125)
ソシエテジェネラル証券 69( 69)
楽天証券 59( 39)
バークレイズ証券 31( 31)
日産証券 29( 29)
松井証券 26( 26)
SBI証券 34( 24)
JPモルガン証券 10( 10)
フィリップ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
ドイツ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
野村証券 1( 1)
BNPパリバ証券 101( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース