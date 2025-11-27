【28日（金）全国天気】

ポイント：北日本は荒天、午後は吹雪く所も 北陸も雷雨に注意 関東以西は晴天 西〜東日本は黄砂の飛来も

28日（金）は、低気圧が発達しながら北海道の東へぬけ、北日本を中心に、西高東低の冬型の気圧配置となるでしょう。等圧線の混み合う北日本は西寄りの風が強く吹いて、北海道を中心に、暴風警報が発表されるかもしれません。また午後は寒気が流れ込むため、次第に雪に変わり、吹雪く所もありそうです。

北陸も不安定な天気で、雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。石川や新潟では、大雨警報が発表される可能性があります。土砂災害、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうなどに、注意が必要です。

一方、関東以西の太平洋側では、晴れる所が多いでしょう。北風のやや強まる所もありますが、最高気温は15℃から20℃くらいまで上がり、比較的、過ごしやすい晴天となりそうです。

ただ西日本を中心に、東日本にかけて、黄砂が飛来する予想となっています。午前中を中心に、少し空がぼんやりとする所があるかもしれません。

【28日（金）の予想最低気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 7℃（＋5 10月中旬）

青森 6℃（＋2 11月上旬）

仙台 10℃（＋3 10月下旬）

新潟 9℃（＋2 11月上旬）

東京都心 11℃（＋4 11月上旬）

名古屋 10℃（＋3 11月上旬）

大阪 11℃（＋3 11月中旬）

広島 9℃（＋1 11月中旬）

高知 8℃（＋1 平年並み）

福岡 10℃（＋1 11月中旬）

【28日（金）の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 10℃（＋1 11月中旬）

青森 11℃（-1 11月中旬）

仙台 15℃（＋1 11月中旬）

新潟 13℃（-4 平年並み）

東京都心 19℃（＋3 11月上旬）

名古屋 15℃（-4 平年並み）

大阪 16℃（-2 平年並み）

広島 16℃（-3 平年並み）

高知 17℃（-1 平年並み）

福岡 14℃（-4 12月上旬）

【来週後半は強い寒気が南下へ】

週末は、北日本で雨や雪の降る所もありますが、東日本や西日本を中心に、晴れる所が多いでしょう。週明け、師走のスタートも、北日本や北陸は、低気圧の影響で、雨や雪が降りそうです。

そして、来週3日（水）から4日（木）頃には、大陸から強い寒気が南下してくるでしょう。各地で大幅に気温が下がり、一気に寒くなりそうです。北陸はもちろん、西日本でも初雪の所が増えるかもしれません。東北を中心に、日本海側では大雪となる可能性もあり、注意が必要です。