大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のアランマーレ山形は27日（木）、アチャラポーン・コンヨット（30）とウィモンラット・タナパン（23）が「SEA GAMES Thailand 2025（2025年東南アジア競技大会）」のバレーボール女子タイ代表に選出されたことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

12月9日（火）～16日（火）にタイで開催される2025年の東南アジア競技大会。アウトサイドヒッターのアチャラポーン・コンヨットと、ミドルブロッカーのウィモンラット・タナパンが女子タイ代表として出場する。

タイ出身のアチャラポーンは今シーズンからA山形に加入。今シーズンはここまでSVリーグ女子のレギュラーシーズン14試合でベンチ入りし、168得点を獲得している。女子タイ代表としては2012年からプレーし、数々の大会でベストアウトサイドヒッター賞を受賞している。

またウィモンラットも今シーズンからA山形に加入。今シーズンはSVリーグ女子のレギュラーシーズン14試合でベンチ入りし、81得点を獲得している。女子タイ代表でも2023年のアジア選手権優勝などに貢献している。

なお、2選手は東南アジア競技大会への出場に伴い、12月6日（土）と7日（日）に行われるSVリーグ女子第9節のNECレッドロケッツ川崎戦と、12月11日（木）から開催される令和7年度皇后杯全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンドへは帯同しない。