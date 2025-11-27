ガバッと着るだけでOK！【ZARA】40・50代の「簡単おしゃ見えトップス」

冬コーデは地味になりがち……。さりげないおしゃれさが欲しいなら、レースや異素材がポイントになる洋服を選んでみて。そこで今回おすすめしたいのが、一枚でおしゃ見えを狙える【ZARA（ザラ）】のセーターとカーディガン。ミドル世代のコーデで活躍の予感です。

繊細なレース素材が上品な顔まわりを演出

【ZARA】「レースニットセーター」\8,590（税込）

トレンドとして注目を集めているレース素材。ネックラインにレースがあしらわれたセーターは、ガバッと着るだけで顔まわりが華やぎそうです。シャープなVネックですっきりと見えやすいのも魅力。厚手すぎずジャケットのインナーにも使いやすいかも。カラーは清潔感があって女性らしいエクリュと、コーデを引き締めてくれるブラックの2色がラインナップ。

一枚でおしゃ見え！？ レイヤード風のデザイン

【ZARA】「コンビニットカーディガン」\8,590（税込）

シャツを重ね着したような袖口のデザインが特徴。シンプルで着まわしやすいクルーネックのカーディガンは、冬コーデの即戦力になりそうです。きちんと感がありつつ肩が落ちるゆったりとしたシルエットで、キレイめにもカジュアルにも着られそう。プリーツスカートでプレッピーに仕上げたり、ジーンズとのラフなスタイリングも◎

