米ニューヨークのレストランで無銭飲食を繰り返したインフルエンサー、1ヵ月に8回逮捕の末ついに収監
インスタグラムに2.7万のフォロワーを持つインフルエンサーのペイユン・チャン（Pei‐Yun Chung）が、米ニューヨークのレストランで無銭飲食を繰り返し、約1ヵ月の間に少なくとも8度逮捕された末、ついに収監された。米 New York Post や People、New York Times が報じている。
【写真】華やかな生活を思わせる、ペイユン・チャンの収監される前の投稿
チャン容疑者の無銭飲食行為は数週間前から報告されており、New York Postの紙面で最初に報じられて以降、ブランド品などを投稿している彼女のインスタグラムのフォロワー数は倍増したという。この数週間で少なくとも10度警察に通報され、10月22日以降に8回逮捕されていたが、現地時間11月22日にサービス窃盗の罪でついに訴追され、23日にライカーズ島の拘置所に収監されたという。
New York Timesによると、彼女はブルックリンのモトリーノ・ピザやミシュラン店フランシー、モール・メキシカン・バー＆グリルなどで食事を注文し、インフルエンサーらしく写真を撮影。数時間かけて食事をしたのち、代金を支払う代わりに自分のインスタグラムに食事の写真を投稿すると申し出るのが常套手段とみられ、何も言わずに立ち去ることもあるようだ。
彼女は物腰柔らかで礼儀正しく、エルメスのスカーフを身に付けるなど、身なりが良いにも関わらず、支払いになると金がないと主張。悪びれずに同じ店を訪れていたという。
ニューヨーク市の拘禁記録によれば、彼女は11月26日に公判のために出廷する予定。彼女はまた、元ニューヨーク州知事エリオット・スピッツァーが大家の高級アパートの家賃4万ドル（約625万円）を滞納しており、12月2日に退去を迫られているという。
引用：「Pei‐Yun Chung」インスタグラム（＠lu.pychung）
