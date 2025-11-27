佐野勇斗、多彩な“レトロアメリカン”ビジュで魅了 カレンダー発売決定に「いぇい！」
俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）の『カレンダー2026.4-2027.3』を2026年2月27日に発売することが決定した。
【写真】豪快にガブリ…ノスタルジー漂う佐野勇斗
自身9作目となる今作のテーマは「80年代レトロアメリカンカルチャー」。サングラス姿でビリヤードを楽しむ大人びたカットや、ボクシンググローブを手にまっすぐな眼差しで拳を突き出す、臨場感のあるドラマチックなカット。ダイナーでハンバーガーに豪快にかぶりつくシーンなど、多彩な“レトロアメリカン”テイストのビジュアルが満載。
スタイリング、ヘアメイク、ロケーションに至るまで細部にこだわり、どこか懐かしいのに新しい“おしゃレトロ”な世界観を堪能できるカレンダーだ。
さらに、今年はページに切り取り線を施した仕様となっており、お気に入りのカットを飾ったり持ち歩いたりと、楽しみ方の幅が広がる仕様に。ノスタルジックかつ遊び心あふれる世界観の中で、“変わらない無邪気さ”と“進化し続ける今の佐野勇斗”が詰まった一冊となっている。
さらに本作の通常版表紙・イベント限定版表紙・＋KIRARI会員限定版表紙の3種、そして特典カット4種を一挙解禁。通常版表紙は、白いTシャツ姿でポテトをつまむ、爽やかな空気感が漂うカット。イベント限定版表紙は、ハンバーガーを頬張り幸せそうな笑みがこぼれるモグモグカットを採用。モノクロ仕上げがレトロアメリカンの雰囲気を一層際立たせるデザインとなっている。
＋KIRARI会員限定版表紙は、バスケットコートでホワイトコーデにカラーサングラスで佇む、スポーティーな雰囲気のカット。それぞれ異なるテイストで表現される“レトロアメリカン”は必見だ。さらに特典のオリジナルフォトカードは、持ち運びのしやすいスマホサイズで、絵柄は4種となっている。
■佐野勇斗コメント
佐野勇斗カレンダー2026発売が決まりました！今年もみんなと楽しい1年を過ごせるように頑張っていきたいと思います！いぇい！
