韓国の新星シンガー・ソングライターGyubin、日本プレデビュー日にMV公開＆インスタ生配信
韓国出身の新鋭シンガー・ソングライターのGyubinが、28日に日本プレデビュー曲「Really Like You (Japanese Version)」を配信リリースする。楽曲配信とあわせて、同日の夜には日本で撮影された初のミュージックビデオがプレミア公開され、本人によるインスタグラム生配信も行われることが決定した。
【写真】キュートな表情！Gyubin「Really Like You (Japanese Version)」ジャケット
Gyubinは2006年11月28日生まれの18歳。昨年1月にリリースされたデビュー曲「Really Like You」がアジア各国のSpotifyバイラルチャートで1位を獲得するなど注目を集め、日本国内でもSNSを中心に人気が拡大している。
日本語バージョンの「Really Like You」は、Gyubin自身の誕生日でもある28日午前0時より配信スタート。同日午後9時には、YouTubeにてミュージックビデオがプレミア公開される。映像は日本で撮影されたもので、オリジナル版ミュージックビデオの公開から約1年10ヶ月を経て、新たな表現で楽曲の魅力が届けられる。
さらに、ミュージックビデオ公開直前の午後8時30分からは、Gyubin公式インスタグラムにて生配信も実施される。誕生日であり日本プレデビュー日でもある記念すべき日のライブ配信となり、本人からのメッセージも予定されている。
なお、Apple Musicの“Pre-add”、Spotifyの“Pre-save”機能を利用した事前登録キャンペーンも実施中。登録者全員にオリジナル待受画像がプレゼントされる。
Gyubinは10月に新曲「CAPPUCCINO」もリリースし、アーティストとして着実な成長を見せている。今後の日本での本格的な活動にも期待が高まる。
