残り3話！『ヒロアカ』FINAL SEASON、エピローグビジュアル「緑谷出久」解禁 第9話は轟家も本当の決着へ
テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』（通称“ヒロアカ”）シリーズの最終章となる『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜 後5：30）第9話（通算168話）「エピローグ/地獄の轟くん家・FINAL」が29日に放送される。これに先立ち、エピローグビジュアル「緑谷出久」と、第9話のあらすじ、先行場面カット、30秒予告編が27日、公開された。
【場面カット】戦いを終えたヒーローたち、そして本当の決着を迎える轟家
本作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2014年から24年の10年間にわたり連載された、堀越耕平氏による大人気コミックが原作。“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（通称・デク）が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵〈ヴィラン〉”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語を描くヒーローアクション。16年の第1期を皮切りに第7期まで放送されており、“FINAL SEASON”は通算8期目となる。
先週放送されたFINAL SEASON第8話では、遂に緑谷出久“デク”は、雄英高校1年A組のクラスメイト、ヒーローたち、世界中の人々に背中を押され、魔王 オール・フォー・ワンを打ち破り、大反響となった。最後の力を振り絞り戦ったデク、そして彼を支えるクラスメイトをはじめとするヒーローたちの頑張る姿に、劇中の人々さながらに、実際にリアルタイムでその戦いをテレビで見守ったファン・視聴者も興奮・感動の嵐。SNSには熱いコメントがあふれ、Xのトレンドワードランキングでは、放送開始直後から「#頑張れ緑谷出久」が1位を独占。さらに「ヒロアカ」「最高のヒーロー」「You Say Run」「デクくん」「あと3話」などヒロアカ関連ワードが軒並みランクインとなった。
そして29日放送のFINAL SEASON第9話からは、サブタイトルのとおりエピローグへ。その放送に向けて解禁されたエピローグビジュアルは、「ここが、僕のヒーローアカデミア。」というキャッチコピーとともに、まっすぐ前を見据え、清々しい表情を見せるデクが描かれている。
1年A組、ヒーローたち、世界中の人々に背中を押され、デクはオール・フォー・ワンを打ち破った。第9話では、戦いの後、人々が力を合わせて復興への道を歩み、雄英高校でも通形ミリオたち3年生の卒業式が開かれる。そんな中、轟焦凍は家族と共に荼毘＝轟燈矢と向き合う。“ヒロアカ”の物語で大きなポイントとなっていた、轟家の家族のドラマ。7期で壮絶な戦いが繰り広げられ、“戦い”という意味では決着を見た轟家が、本当の意味での決着を迎える。
