オリックスは２７日、来季より太田椋内野手の背番号を「３１」から「１」に変更すると正式に発表した。昨年オフに福田周平（今季限りで退団）が返上し、今季は空き番となっていた背番号「１」。変更に支障はなく、正二塁手にナンバーワンを託すこととなった。

太田は天理から２０１８年のドラフト１位で入団し、プロ７年目の今季は二塁のレギュラーを完全確保。９１試合に出場した昨年から数字を伸ばし、１１３試合で打率２割８分３厘、ともに自己最多の１０本塁打、５２打点をマークした。

「僕がつけたいと思い、こっちから言わせてもらった。承諾していただいた形」。シーズン終了後の１０月、阪急時代の８８年から９７年まで背番号「１」をつけた、同じ二塁手の福良淳一ＧＭに変更を直訴。球団はさらなる成長を見込み、看板選手の証しでもある番号への変更を本格的に検討してきた。

近年では、後藤光尊（台湾・富邦監督）や中島宏之（ミッドイースト・ファルコンズ）ら主力が背負ってきた番号。「１ケタの番号でオリックスのセカンドといえば、福良さんもそうですし、後藤さんも僕が小さい時に見ていた。背番号１への憧れはあった。それ（変更）を言うことによって、自分自身にも示しがつく。うれしい気持ちと、しっかりやらないといけない気持ちがあります」と気を引き締めた。

「自分で言うからには、責任や自覚を持たなければいけない。伝統のある番号だと思うので、まずはその番号に恥じないような成績を残して。これから背番号１を着けたいという選手が、僕が現役を終えた後に増えていけば」と太田。「全ての部分においてキャリアハイを目指し、頑張っていきたい」と名実ともにオリックスの「顔」となり、最前線で戦う覚悟を示した。