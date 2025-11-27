King ＆ Prince、ポップアップストア開催期間＆場所の詳細発表 東京・原宿など全国5ヶ所
King ＆ Prince 7枚目のアルバム『STARRING』の発売を記念して開催するポップアップストア『King & Prince POP-UP STORE 2026 “STARRING”』の開催場所、日程が決定した。東京・UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUほか、全国4ヶ所にて実施する。
【写真】幻想的⋯ポップコーンが舞う映画館にいるKing & Prince
【映画】をテーマにした同アルバム。表題曲「Theater」のMVやコンセプトフィルムに登場する映画館がそのままショップになったような、「STARRING」の世界観を体感できるポップアップストアになっている。
入場方法に関して、混雑緩和のため、一部事前予約枠を設けての案内となる。事前予約なしでも入場可能なフリー入場枠も設ける予定だが、混雑状況により入場制限を実施。また、店頭にて整理券を発行する場合もある。詳細は特設サイト、ファンクラブサイトにて記載。
■『King & Prince POP-UP STORE 2026 “STARRING”』概要
▼東京
場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F
期間：2026年1月6日〜2月1日
営業時間：午前11:00〜午後8:00
東京都渋谷区神宮前1-20-6
（JR山手線 原宿駅 竹下口 徒歩3分）
▼福岡
場所：福岡PARCO 本館5F PARCO FACTORY
期間：2026年1月16日〜1月25日
営業時間：午前10:00〜午後8:30
福岡県福岡市中央区天神2丁目11-1
（市営地下鉄空港線 「天神駅」西口・7番出口直結、西鉄 天神大牟田線 「福岡（天神）駅」北口改札すぐ）
▼北海道
場所：札幌PARCO 7F SPACE7
期間：2026年1月30日〜2月8日
営業時間：午前10:00〜午後8:00
北海道札幌市中央区南1条西3-3
（地下鉄「大通駅」直結、市電「西4丁目」徒歩1分）
▼愛知
場所：名古屋PARCO 南館7F PARCO SQUARE
期間：2026年1月31日〜2月23日
※2月18日は全館休館日のためクローズ
営業時間：午前10:00〜午後8:00
愛知県名古屋市中区栄3-29-1
（地下鉄名城線「矢場町駅」より徒歩2分）
▼大阪
場所：心斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY
期間：2026年2月7日〜3月1日
※2月24日は全館休館日のためクローズ
営業時間：午前10:00〜午後8:00
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3
（Osaka Metro御堂筋線「心斎橋駅」4番出口直結）
