南海電鉄は創業１４０周年を記念し、郄島屋との共催で「南海ホークス」の歴史を振り返る特別イベント「南海ホークス展 〜Ｌｅｇａｃｙ ｉｎｔｏ ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ〜」を１２月２６日から郄島屋大阪店で開催すると発表した。

「南海ホークス展」の開催に先立ち、１２月３日からは難波駅５、６番ホームで南海ホークス時代の球団歌「南海ホークスの歌」を列車発車メロディーとして使用。初日は５番のりば９時４５分発の特急「サザン」、６番のりば９時５１分発の回送列車から、それぞれ列車発車メロディーの使用が開始され、それぞれの乗り場で異なる音声が使用される。

さらに同日からは、復元塗装（濃淡グリーンのツートンカラー）で運行中の特急「サザン」（１００００系）のボディーに、南海ホークス球団マークを表示。和歌山市駅側から１両目（正面）と３両目（海側・山側）の計３カ所に、それぞれ異なるデザインの南海ホークス球団マークが表示される。

また、同社の創業日である１２月２７日には難波駅でホークスＯＢの江本孟紀氏が「１日駅長」を務め、５番のりばから出発する特急「サザン」に対して、出発の合図を行う。