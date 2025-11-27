◆第４５回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝１１月２７日、東京競馬場

大きな不安がひとつ消えた。カランダガン（セン４歳、Ｆ・グラファール厩舎、父グレンイーグルス）は、芝コースで残り１２００メートル地点からスタート。帯同馬を１５馬身ほど前に置くとゆったりとしたピッチで加速していき、直線入り口で７馬身差まで接近。そのまま馬場の七分どころを馬なりのまま駆け抜け、１馬身差に迫ったところでゴール板を通過した。前日に「７０％程度」と陣営が話していた通り軽めの最終調整。気にするべきは時計ではなく、高速馬場への適性だった。

その点で言えば問題は感じられない。４６０キロ前後の馬体重を考えれば小さめの体は、それだけ筋肉が詰まっているということだ。ゴムまりのような四肢が爆発的に収縮と弛緩（しかん）を繰り返し、ストライドは驚くほど大きく軽やか。飛んでいるような姿は、あのディープインパクトをほうふつとさせた。所有するアガ・カーン・スタッズＳＣＥＡのネモネ・ルース氏が「速い馬場への適性があり、左回り、２４００メートルもいいので目標にしていた」と語った勝負気配の高さもうなずける走りの質だった。

越えるべき壁は馬場だけではない。一番は未知である１８頭の多頭数。ゲートが遅く追い込み脚質のチャンピオンは、キャリアで１４頭立てまでしか経験していない。これまで以上に差し切るのは困難になってくる。

「枠はとても重要で、１０番より内がいい」とグラファール調教師。手にした８番枠は絶好で、大きな不利も受けないだろう。２０年ぶりの海外馬Ｖが見られそうな予感がする。（角田 晨）

◇グラファール師に聞く

―馬のコンディションは。

「輸送もうまくいき、体重も維持。本当に落ち着いている。順調にきていると思う」

―ジャパンＣを目標にした理由は。

「キングジョージを勝った後に決めた。ここを目標に調整を積んできた。才能がある馬で、前向き。左回りも問題ない。ジャパンＣは難しいレースだが、自信を持っている」

―この馬の長所は。

「今年に入って成熟してくれた。スピードの持続力がある馬。よくここまで強くなった。パーフェクトだと思う」

―このあと香港に向かう予定は。

「香港でロマンチックウォリアーと対戦させてみたいというのもあるが、やはりレース間隔が短いので参戦は考えていない」