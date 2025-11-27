¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡ÛÀ¾»³µ®¹À¡¡2¡¢1Ãå¤È¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ö³Ú¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÁö¤ì¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬SG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡¢µÚ¤ÓG2¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ï3ÆüÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡À¾»³µ®¹À¡Ê38¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï½éÆü¤«¤é5¡¢4¡¢3Ãå¤Î¸å¡¢3ÆüÌÜ¤Ï2¡¢1Ãå¤È¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¥¤¥óÀï¤Î10R¤Ï¡ÖÊ¡²¬¡Ê¤Î¥¤¥ó¡Ë¤ÏÈô¤ÓÉÕ¤¯¤È¥Ï¥Þ¤ë¤«¤é¤Í¡×¡£º´Æ£¤Ë·þ¤é¤ì¤«¤±¤ë¤âÃÏ¤ÎÍø¤òÀ¸¤«¤·¤¿²æËý¤Î¾®²ó¤ê¥¿¡¼¥ó¤Ç¤³¤é¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¤Ó¤Ï¼å¤¤¤±¤É¡¢½ÐÂ¤Ï¤À¤¤¤ÖÍè¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£½®Â¤â¥ê¥ó¥°4ËÜ¤Î¸ò´¹¤Ç³Î¼Â¤Ë¾å¾º¡£¡Ö¼ã¾¾¤òÁö¤ë¤È¥¬¥Á¥¬¥Á¤ä¤±¤É¡¢Ê¡²¬¤Ï³Ú¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÁö¤ì¤ë¡×¤ÈÊÑ¤Ëµ¤Éé¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÀÅÀÎ¨¤Ï6°Ì¤Ç¡¢4ÆüÌÜ¤Ï7R3¹æÄú¤Î½ÐÈÖ¡£½àÍ¥¹¥ÏÈ¼è¤ê¤Ø¹ÅÆð¼«ºß¤ËÎ©¤Á²ó¤ë¡£