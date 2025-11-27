静岡の高校生が主役になる「青春SPARK WEEK」。勉強や部活、仲間との時間など、静岡の高校生が輝く瞬間をお届けします！今回は、ミカンに青春をかける“高校生のミカン生産者”を取材。熱い思いに迫りました。



全国有数のミカンの産地・静岡。



温暖な気候と豊富な日照時間に恵まれた静岡のミカンは言わずと知れた特産品です。



午前7時すぎ。



（入店）

「おはようございま～す」





開店前のJA直売所で収穫してきた野菜を並べるのは静岡農業高校3年生･大多和寛樹さんです。（静岡農業高校 大多和 寛樹さん･3年）「ミカンは11月から3･4月くらいまでしかとれないので…農閑期には野菜を、夏場などに育てておかせてもらっています」農業を学ぶ大学生の姉･奈秀さんとともに、週末は決まって農作物を売りに来ます。農業を始めたきっかけは父親の建詞さんです。7年前から静岡市清水区に広がる3000平方メートルの土地で主にミカンや甘夏ポンカンなどを育てています。（父･建詞さん）「僕の会社の先輩のお宅が農家で、そこでちょっとミカン狩りみたいな時期にお手伝いさせてもらって、それがご縁でだんだん高齢化が進んでく中で作業を代わることで、やらせてもらうというのがきっかけ」収穫時期には一家総出で作業にあたります。寛樹さんは、幼いころから農作業を手伝ううちに、だんだんとミカンの栽培に興味が芽生え…なんと小学5年生の頃にはミカンの栽培から収穫まで挑戦。今では、一家を引っ張る“高校生生産者”なんです。（静岡農業高校 大多和 寛樹さん･3年）「きょう収穫するのが、この木とこの一番奥の木が、普通の温州ミカンに比べて早く収穫する品種の温州ミカン」夏の暑い日も冬の寒い日も、せん定や水分の管理を行い、収穫時期には学校の登校前に作業をするなど、愛情と時間を“ミカン”に注いできました。（静岡農業高校 大多和 寛樹さん･3年）「夏場雨が少なくて乾燥した影響で、味は濃く仕上がっているかなと思っています。お客さんに、もうじきミカンを届けられるなという思いがわいてきますね」おいしいミカンをお客に届けたいという思いは、年々強くなり、専門知識や技術を学ぶため高校進学は、迷うことなく静岡農業高校に決めたといいます。学校でも家でも、いつも頭にあるのはミカンのこと。（静岡農業高校 大多和 寛樹さん･3年）「とにかく知識技術が学びたいと思って農業高校に進学したので、勉強したり（本を）読んだりして知識を身に着けていっています。教科書とか本や資料を見ながら勉強している柑橘類の勉強とか」そんな勉強熱心な姿は友人たちにも伝わっているようで…。（友人）「めちゃくちゃ詳しい。先生と同じレベルで話している。収穫の時とかいろいろ教えてくれるもんね。（ミカンの）色はこういう時がいいよとか、いろいろ教えてくれるので」学校などで得た学びは、すぐに農園で実践しています。この場所は姉の奈秀さんと寛樹さんが主に管理を任されているポンカン農園です。ここで取り入れている栽培方法が 「片面交互結実栽培」と呼ばれる方法。静岡市清水区で長年研究･開発された栽培方法で、1本の樹を「実をつける面」と「実をつけない面」に分け、交互に収穫を行うことで収穫量や品質の安定を図ることができます。生産者の中では、まだ経験の浅い寛樹さん。過去の失敗から、この方法にたどり着いたといいます。（静岡農業高校 大多和 寛樹さん･3年）「このポンカンの木が花をいっぱい咲かせて実をつけてしまう性質があって、摘果がすごく大変。実を一個取ったら収穫物一個なくなってもったいないなって思って、摘果がちゃんとできなくてピンポン玉みたいな サイズの小さくてすっぱいポンカンがいっぱいできて、そんなときにはんじゅの話を聞いて。管理がちゃんとできるいいポンカンができるなと思って取り入れてみました」この栽培方法を取り入れるとその効果は絶大。管理が簡単で安定して収穫できるようになり、2026年は、他の品種でも試していくといいます。さらに、「加工品開発」にも挑戦。姉の奈秀さんと生み出したのが「早生甘夏」を使ったパウチ状のゼリーです。（静岡農業高校 大多和 寛樹さん･3年）「ごろっとした果肉感を味わってほしくて、粒をできるだけ塊を残すようにこだわってます」今では、JAの直売所や土産物店でも人気商品に。今シーズンからは「温州ミカン」味のゼリーの販売も始まり好評だといいます。ミカンづくりに熱中する寛樹さん。ミカンの産地 清水の生産者としての誇りもあります。（静岡農業高校 大多和 寛樹さん･3年）「夏は暑いし冬は寒いし虫はいっぱいいるし、作業は重いものを持ったりで大変なんですけど、販売したときに『おいしいね』とか、『よく頑張っているね』っていわれると…とても励みになるし、これからどんどん学んでいって、清水をミカンの街として盛り上げる農家になりたいなと思ってます」