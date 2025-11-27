¡ÖÀï½Ñ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡íÆ¬Ç¾¡í¡×¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò6Ç¯Ì³¤á¡¢28Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹±ÛÃÒ¼¢Ç·»á
ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ô¥Ã¥ÁÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤ä´ÆÆÄ¤È¤ÏÊÌ¤Î¡ÈÆ¬Ç¾¡É¤¬¤¤¤ë¡£ÂÐÀï¹ñ¤Î·¹¸þ¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢ËÄÂç¤Ê±ÇÁü¤òÊÔ½¸¤·¡¢»î¹çÃæ¤ÏµÒÀÊºÇ¾åÃÊ¤«¤éÀï½Ñ½¤Àµ¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¡£
¥¢¥ó¥À¡¼À¤Âå¤Î³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤½¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢±ÛÃÒ¼¢Ç·»á¡Ê30¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
åÌÌ©¤ÊÊ¬ÀÏ¤È¸¥¿ÈÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë³Î¤«¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤ÈÊâ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
J¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤òÄü¤á¤¿Æü
5ºÐ¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¡¢Ì´¤ÏJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿±ÛÃÒ»á¡£Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¬¹µ¤¨¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥æ¡¼¥¹¤ä»äÎ©¶¯¹ë¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸øÎ©¹â¹»¤òÁª¤Ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤ó¤À¡£
¡Ö£Ê¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¡¢Âç³Ø¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡×¤È¡¢£±Ç¯´Ö¤ÎÏ²¿Í¤ÎËö¡¢¿Ê³Ø¤·¤¿ÃÞÇÈÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯»þ¤Ï»°·³¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢2Ç¯¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì´¤Î¼Â¸½¤Ø¸þ¤±¡¢Âç³Ø3Ç¯¤ò¡È¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿¾¡Éé¤ÎÇ¯¡É¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¡£
±ÛÃÒ»á¡§
Âç³Ø3Ç¯½Õ¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Æ±´ü¤ÇÆ±¤¸¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤ÎÃæÌîÀ¿Ìé¡Ê¸½¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë¡¢ËÌÀîÉ¢ÅÍ¡Ê¸½¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¡Ë¤ò¼ÂÎÏ¤Ç±Û¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢»°ãø·°¡Ê¸½¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Û¡½¥ô¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥óFC¡Ë¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤¬Æþ³Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤â2Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì¤Ï¥¼¥í¡£¤À¤«¤é¡¢¡ÖÂç³Ø3Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¡¢´ØÅì1Éô¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÌ´¤òÄü¤á¤è¤¦¡×¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÃí¤®¤Þ¤·¤¿¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï1»î¹ç¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥¤¥ó¥«¥ì¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢ÃæÌîÀ¿Ìé¤ÏÆÀÅÀ²¦¤Ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÈà¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¬J¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤À¡×¤È¡¢Äü¤á¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¤Ø¤ÎÆ»¤òÃÇÇ°¤·¤¿±ÛÃÒ»á¤Ï¡¢Âç³Ø±¡¿Ê³Ø¤ò·è°Õ¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È»ØÆ³¼Ô¡É¤È¤·¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤äÆüËÜÂåÉ½¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ò¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢ÂèÆó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
²¸»Õ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤¬²¿¤«¸«¤Ä¤±¤í¡×
Âç³Ø±¡£±Ç¯»þ¡¢±ÛÃÒ»á¤ÏÃÞÇÈÂç³Ø½³µåÉô¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤È¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÀïÎ¬¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤âÆ±ÀÊ¤·¡¢½é¤á¤Æ¡È»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¡É¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÄË´¶¤·¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤àÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢½³µåÉô¤Î¾®°æÅÚ´ÆÆÄ¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢±ÛÃÒ»á¤ÎÊý¸þÀ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¡£¡¡
±ÛÃÒ»á¡§
¾®°æÅÚ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö±ÛÃÒ¤Ï¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤¬²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤±¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¡¢²¿¤âÉð´ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤òÉ¬»à¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼Á´ÂÎ¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¡¢¼«¥Á¡¼¥à¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê»ñÎÁ¤òºî¤ë¤³¤È¡¢Áª¼ê¤ÎGPS¤Î¿ôÃÍ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤òÆÈ³Ø¤Ç³Ø¤Ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø±¡1Ç¯¤Î6·î¡¢±ÛÃÒ»á¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¡È»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡É¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤¬U-19Âç³ØÁªÈ´¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¡Ö³Ì¤òÇË¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎ©¸õÊä¡£¼«¿È¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Æ°²è¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸«»ö¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î±óÀ¬¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë½Ð²ñ¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹´ÆÆÄ¡¦½©ÍÕÃé¹¨»á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
U-19Âç³ØÁªÈ´¤Î±óÀ¬¤Ë¤Ï¡¢Åö»þU-20ÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿½©ÍÕÃé¹¨»á¤¬Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±óÀ¬½ªÈ×¡¢±ÛÃÒ»á¤Ï½©ÍÕ»á¤È¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±ÛÃÒ»á¡§
¾Íè¡¢J¥ê¡¼¥°¤äÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Âç³ØÀ¸¤Þ¤ÇFW¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ë»ö¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤ë¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÎÏ¤¬Ë³¤·¤¯¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»ý¤Ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ëÇ½ÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¡£
»ØÆ³¼Ô¤ÏÊ¬ÀÏÇ½ÎÏ¤âÉ¬Í×¡£¤À¤«¤é¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÆü¡¢½©ÍÕ»á¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö¶¨²ñ¤Î»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¡¢Âç³Ø±¡1Ç¯¤«¤é¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂç³Ø±¡2Ç¯¤Î½Õ¡¢JFA¤«¤éÀµ¼°¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ä¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥¢¡¼¥É¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
±ÛÃÒ»á¡§
½©ÍÕ¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£JFA¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½©ÍÕ¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤«¤é¡£
Âç³ØÁªÈ´¤Î±óÀ¬¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢½©ÍÕ¤µ¤ó¤¬ÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë»ä¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò´Þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆJFA¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤é¤Î¶öÁ³¤¬º£¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡È±ÇÁü¡É¤«¤éÀï½Ñ¤òÆ°¤«¤¹
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼ç¤Ê»Å»ö¤Ï¡¢±ÇÁü¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿»ñÎÁºîÀ®¡£ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡¢¥æ¡¼¥¹°éÀ®¡¢»ØÆ³¼ÔÍÜÀ®¡¢ÉáµÚ¤Î»Å»ö¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ù¤¨¤ëÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Î±ÇÁü»ñÎÁ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤Î¹Í¤¨¤ò¶ñ¸½²½¤·¼«¥Á¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ë¶ÈÌ³¤ä¡¢¡Ö¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂÐÀïÁê¼ê¤Î±ÇÁüÊ¬ÀÏ¡¢³¤³°¤Ç¤Î»ë»¡¤Ê¤É¤âÃ´Åö¤¹¤ë¡£2025Ç¯¤À¤±¤Ç±ÛÃÒ»á¤¬Ë¬¤ì¤¿¹ñ¤Ï13¥«¹ñ¤ËµÚ¤Ö¡£
±ÛÃÒ»á¡§
Ê¿Æü¤Ï»î¹ç±ÇÁü¤ò¸«¤Æ»ñÎÁºîÀ®¤ä±ÇÁüºîÀ®¡¢ÅÚÆü¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Î»ë»¡¡£½µÌÀ¤±¤Ë¡¢´ÆÆÄ¥³¡¼¥Á¿Ø¤È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤È¤¤¤¦1½µ´Ö¤Ç¤¹¡£±óÀ¬¤äÂç²ñ´ü´Ö¤Ï¡¢Îý½¬¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤¹¡£»î¹çÁ°¤ÏÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥Ã¥×¤äÎý½¬¤ò¸«¤Æ¡¢Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢Í½ÁÛ¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅö¤Æ¤¿¤³¤È¤è¤ê¡¢Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤³¤«¤é²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¡£ÁÛÄê³°¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¡£
»î¹çÃæ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÀï¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥³¡¼¥Á¿Ø¤È¥¤¥ó¥«¥à¡ÊÄÌ¿®µ¡¡Ë¤ÇÏ¢·È¡£¥Á¡¼¥à¤¬°Õ¿Þ¤·¤¿Àï½Ñ¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥³¡¼¥Á¤Ø¶ñÂÎÅª¤Ê¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¡¢°ì¤Ä¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¾¡ÇÔ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
±ÛÃÒ»á¡§
Áê¼ê¤ÎÀï½ÑÊÑ²½¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¥Á¡¼¥à¤¬¼¡¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡¢Ê¬ÀÏ¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£ºÇ¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£´ÆÆÄ¤È¥³¡¼¥Á¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾¯¤·ÂÔ¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ò¼×¤ë¤¯¤é¤¤»Ø¼¨¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àï½Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¡¢ÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Ù¤¡¢¤É¤ÎÄøÅÙÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤«¤òÅÔÅÙ¡¢È½ÃÇ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¤ÈÁª¼ê¤ÎÄÌÌõ¡×¤È¤¤¤¦Ìò³ä
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤¬ÉÁ¤¯¥Á¡¼¥àÁü¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤òÁª¼ê¤Ë¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ëÌò³ä¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£Áª¼ê¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¹½ÃÛ¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È±ÛÃÒ»á¤Ï¸À¤¦¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤Ç¡¢¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
±ÛÃÒ»á¡§
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¤ÈÁª¼ê¤ÎÄÌÌõ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµâ¤ß¼è¤ê¡¢Áª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤¬Á´¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤òÃê½Ð¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤Ë¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤¦±ÇÁü¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤ÈÀè²ó¤ê¤·¤Æ»ñÎÁ±ÇÁü¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤â½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±ÛÃÒ»á¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¡£
±ÛÃÒ»á¡§
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢1%¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤ë±Æ¶Á¼«ÂÎ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥³¥ß¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î¹Í¤¨¤ä»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤«¤Ë¤½¤Î1¡ó¤Î¿§¤òÇ»¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¹¡£
2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø
2028Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëU-22¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÎ©¾ì¤â·Ð¸³¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¥³¡¼¥ÁÁü¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
±ÛÃÒ»á¡§
±ÇÁüÊ¬ÀÏ¤â½ÐÍè¤ë¡¢Áª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë¥³¡¼¥Á¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤ÆÁª¼ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢»ä¤Ë¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ6Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¬ÀÏÇ½ÎÏ¤ò¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜÂåÉ½¤¬WÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬JFA¤ÎÀë¸À¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¸«¿ø¤¨¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ²¿¤¬Â¤ê¤º¡¢¤É¤¦Êä¤¦¤Ù¤¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÉð´ï¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢±ÛÃÒ»á¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¿Ä¤ÎÉôÊ¬¤À¡£
Âç³Ø»þÂå¤ÎºÃÀÞ¤â¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¤Î6Ç¯´Ö¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¡Íø¤³¤½¤¬¡¢±ÛÃÒ»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤´î¤Ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
º£Æü¤â¤Þ¤¿¡¢±ÛÃÒ¼¢Ç·»á¤Ï¡¢¡È¼¡¤Î°ì¾¡¡É¤Î¤¿¤á¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£