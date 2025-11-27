百田夏菜子、朝日奈央と“お揃い風”コーデでディズニー満喫「2人でテレビ電話繋いで…」

11月27日、日本テレビ系『ZIP！』に、ももいろクローバーZ・百田夏菜子がVTR出演。高校の同級生・朝日奈央とのエピソードや、クリスマスのこだわりについて明かした。

VTR中、百田は朝日と仲良しコーデを楽しんでいるとして、「先日クリスマスディズニーに行ったので、前日に奈央が何色の洋服着ていくのか決めようって言ってくれて、2人でテレビ電話繋いで、クローゼットで“このアイテムあるんだけど”とか。カラーを揃えて楽しみました」と話し、白と赤を組み合わせたお揃い風コーディネートの朝日との2ショットが公開された。

また、百田は、“10月からクリスマスツリーを出す”というこだわりがあるといい、「10月頭ぐらい。お部屋の雰囲気を明るくするっていうのでちょっと早めに」「イブも入れたら2日とかで終わっちゃうから。みんながあっという間に終わっちゃったねって言ってるのに対して、いやいやこちとら1ヶ月、2ヶ月ぐらい楽しんでましたっていう満足感を毎年得られてますね」と語っていた。