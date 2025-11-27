『野原ひろし 昼メシの流儀』のファンブック（双葉社）が12月23日（火）に発売される。

『クレヨンしんちゃん』のスピンオフ作品である「とーちゃん」が主人公の『野原ひろし 昼メシの流儀』。2015年に漫画『野原ひろし 昼メシの流儀』の連載がスタートし、今年10月3日に満を持してアニメの放送がスタートした。

ファンブックでは、アニメの全話エピソード紹介、マンガに登場する料理のリスト、名珍場面やひろしの顔芸（！？）も掲載。野原ひろし役・森川智之をはじめ、アニメで監督を務めたに西山司、漫画家・塚原洋一のインタビューも収録されている。

■メニュー～アニメの流儀主な登場人物／各話エピソード紹介／森川智之インタビュー／西山司インタビュー／イラストギャラリー／DVD&配信情報／スタッフリスト～漫画の流儀ひろしの顔芸ミュージアム／話題を呼んだあのシーン／ひろしのランチメニュー／遥の勘違いエピソード集／塚原洋一インタビュー

©臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会

