「散歩から帰りたくない」と抗議する犬に、「パパが家にいるよ」と伝えてみたら…あまりにも素直な犬の反応が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で50万2000回再生を突破し、「もー可愛すぎます」「賢いなぁ」といったコメントが寄せられています。

「拒否柴」発動中

Instagramアカウント「harugram_1202」に投稿されたのは、「散歩から帰りたくない」と抗議する黒豆柴の「はる」ちゃんの様子。はるちゃんは散歩中に、立ち止まって「拒否柴」を発動させていたのだそう。

「はるちゃん行くよー」とママに言われると、じろりとママの方を見ながらも全く歩こうとしないはるちゃん。「帰らんよ」という強めの意思が、はっきりと表情に現れています。

急いで帰らなきゃ！

困ったママは、パパが既に家に帰ってきていることを伝えてみます。「パパ」と聞くと、はるちゃんの態度が一変。じろりとママを見ていた目は、「え、まじ？」と希望に満ちあふれていたのだとか。

これまでの「拒否柴」がまるで嘘だったかのように、「急がなきゃ」とスタスタ歩き始めたはるちゃん。ママの「パパもう帰ってる！」の言葉にテンションも上がり、「やばっ」とときめきも止まりません。

全力の喜びの舞

家に着くと、弾丸のようにパパの元へ一直線に向かったはるちゃん。大好きなパパに会えたことが嬉しすぎて、喜びの舞も激しめ。お水を飲むのを忘れてしまうほど、パパに会いたかったよう。

ママ曰く、はるちゃんは「パパの彼女気取り」なんだそう。素直な気持ちがあふれすぎている、こちらもキュンキュンしてしまう反応を見せてくれたはるちゃんなのでした。

投稿には「もー可愛すぎます」「ニッコニコ」「パパ大好きなんですね～」「わかりやすい子！」「ジロリからのキラキラお目目が良い」「賢いな～」といったコメントが寄せられています。

はるちゃんの笑顔あふれる日常は、Instagramアカウント「harugram_1202」でチェックすることができます。

