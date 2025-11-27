鈴木愛理「人間として前進できた1年」 イルミネーションの思い出語る
俳優・歌手の鈴木愛理（31）が27日、東京・西新宿の中央通りで行われた『Shinjuku Neon Walk』点灯式に参加。今年1年を振り返った。
【写真】招き猫ポーズ！イルミネーションを全力で楽しむ鈴木愛理
鈴木は「イルミネーションが主役なので」と落ち着いたグレーのアウターを着て登場。イルミネーションが点灯すると、手を挙げながら喜んだ。
イルミネーションの思い出は幼少期に見たクリスマスの光だという。「かけると色が変わるメガネをかけて散歩したのが思い出」と話した。
今年1年はミュージカルのためロンドンに滞在することもあった。「日本と海外のエンタメを見て刺激を受けた。人間として前進できた1年だった」と笑顔を見せた。
都庁を中心とする西新宿エリアの冬を彩るイルミネーションイベント「Shinjuku Neon Walk（シンジュクネオンウォーク）」は、東京ナイトタイム魅力創出プロジェクト実行委員会が主催する。27日から来年1月7日まで、都庁周辺の中央通り全長約200メートルに、江戸時代から継承する文化と最先端の技術を融合させたアートイルミネーションが展開される。
