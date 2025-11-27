愛知県豊田市の最北端、標高1100メートルの山あいにある1日1組限定の古民家宿「亀甲苑」。築200年の趣ある宿で、名物の“名古屋コーチンひきずり鍋”を求めて遠方から訪れる人が後を絶ちません。8匹の猫と触れ合える癒やしの空間も人気の理由です。

■標高1100mの“秘境に佇む”築200年の古民家宿



名古屋から車で約2時間。愛知県豊田市の最北端、岐阜県と長野県の県境・大野瀬町にある老舗宿「亀甲苑」。築200年の古民家は歴史と趣にあふれ、まさに“秘境の宿”。宿泊だけでなく、ランチ利用もでき、遠方から訪れる人が絶えません。

滋賀から来た客：

「ネットで“猫がいる宿”と。猫を触りながらご飯を食べられるから来た」



宿泊できるのは1日1組のみ。8匹の猫と触れ合いながら古民家を貸し切りできる、贅沢な時間を味わえます。

客：

「“豊田の秘境”と聞いていて、来たいと思っていた。2年越しの願いがやっとかないました」

■一番人気は名古屋名物「コーチンのひきずり鍋」



秘境まで多くの人が足を運ぶ理由は、ここで味わえる名古屋コーチン料理。



滋賀から来た客：

「（目当ては）鶏の焼肉と鶏のすき焼き。初めて食べたけどおいしかった」



亀甲苑では6000羽の純系名古屋コーチンを自家飼育し、さばきたてを提供しています。

新鮮なむね肉を炭火焼きした「たたき」（1100円）や、もも肉から内臓まで様々な部位を味わえる「コーチン網焼きセット」（3000円）が人気ですが、必ず注文される一番人気は、名古屋の郷土鍋料理「コーチンのひきずりセット」（3500円）。もも・胸・つくねなど、名古屋コーチンをまるごと味わえる贅沢な“鶏のすき焼き”です。

客：

「ジューシーで甘みがある。今まで食べた食感じゃない」



濃厚な味わいの胸肉や、鍋では珍しいきんかんなど、極上の名古屋コーチンを余すところなく楽しめます。中でもレバーは多くの人が驚く逸品です。

客：

「レバーは苦手ですが、ここのはパサパサしていないので食べられた」



別の客：

「レバーそのものがしっとりしている」



一般的な鶏レバーに比べ、なぜ淡い茶色をしているのでしょうか。



担当者：

「フォアグラみたいな脂肪肝。日数を長く飼うとこうなる」

通常100～120日のところ、亀甲苑では雌鶏のみを約200日飼育しているため、肉も内臓も脂がのった“極上の仕上がり”になるといいます。

■夕食・朝食付きで1万円…“秘境価格”の理由



宿泊は“夕食（鶏焼肉・ひきずり鍋）＋朝食付き”で1泊1万円という破格。昨年までは8000円だったそうです。



店主：

「ここから見える所はうちの敷地。施設も古いですし、先代の父の“うちに来ておいしいものを食べていってほしい”との思いから、今のところこの金額でやっています」

先代が残した山と古民家を活かし、山を登ってきてくれた人へ価格で還元する。そんな“秘境”に受け継がれるおもてなしの心が、多くの人を惹きつけています。



2025年11月10日放送