築200年の趣と8匹の猫…1日1組限定の『古民家宿』標高1000m超の山あいにあっても客が後を絶たない理由
愛知県豊田市の最北端、標高1100メートルの山あいにある1日1組限定の古民家宿「亀甲苑」。築200年の趣ある宿で、名物の“名古屋コーチンひきずり鍋”を求めて遠方から訪れる人が後を絶ちません。8匹の猫と触れ合える癒やしの空間も人気の理由です。
■標高1100mの“秘境に佇む”築200年の古民家宿
名古屋から車で約2時間。愛知県豊田市の最北端、岐阜県と長野県の県境・大野瀬町にある老舗宿「亀甲苑」。築200年の古民家は歴史と趣にあふれ、まさに“秘境の宿”。宿泊だけでなく、ランチ利用もでき、遠方から訪れる人が絶えません。
滋賀から来た客：
「ネットで“猫がいる宿”と。猫を触りながらご飯を食べられるから来た」
宿泊できるのは1日1組のみ。8匹の猫と触れ合いながら古民家を貸し切りできる、贅沢な時間を味わえます。
客：
「“豊田の秘境”と聞いていて、来たいと思っていた。2年越しの願いがやっとかないました」
■一番人気は名古屋名物「コーチンのひきずり鍋」
秘境まで多くの人が足を運ぶ理由は、ここで味わえる名古屋コーチン料理。
滋賀から来た客：
「（目当ては）鶏の焼肉と鶏のすき焼き。初めて食べたけどおいしかった」
亀甲苑では6000羽の純系名古屋コーチンを自家飼育し、さばきたてを提供しています。
新鮮なむね肉を炭火焼きした「たたき」（1100円）や、もも肉から内臓まで様々な部位を味わえる「コーチン網焼きセット」（3000円）が人気ですが、必ず注文される一番人気は、名古屋の郷土鍋料理「コーチンのひきずりセット」（3500円）。もも・胸・つくねなど、名古屋コーチンをまるごと味わえる贅沢な“鶏のすき焼き”です。
客：
「ジューシーで甘みがある。今まで食べた食感じゃない」
濃厚な味わいの胸肉や、鍋では珍しいきんかんなど、極上の名古屋コーチンを余すところなく楽しめます。中でもレバーは多くの人が驚く逸品です。
客：
「レバーは苦手ですが、ここのはパサパサしていないので食べられた」
別の客：
「レバーそのものがしっとりしている」
一般的な鶏レバーに比べ、なぜ淡い茶色をしているのでしょうか。
担当者：
「フォアグラみたいな脂肪肝。日数を長く飼うとこうなる」
通常100～120日のところ、亀甲苑では雌鶏のみを約200日飼育しているため、肉も内臓も脂がのった“極上の仕上がり”になるといいます。
■夕食・朝食付きで1万円…“秘境価格”の理由
宿泊は“夕食（鶏焼肉・ひきずり鍋）＋朝食付き”で1泊1万円という破格。昨年までは8000円だったそうです。
店主：
「ここから見える所はうちの敷地。施設も古いですし、先代の父の“うちに来ておいしいものを食べていってほしい”との思いから、今のところこの金額でやっています」
先代が残した山と古民家を活かし、山を登ってきてくれた人へ価格で還元する。そんな“秘境”に受け継がれるおもてなしの心が、多くの人を惹きつけています。
2025年11月10日放送