なごみ、大胆ビキニショットに反響「別次元のスタイル」「無敵のバカンス感」
【モデルプレス＝2025/11/27】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみが、11月26日に自身のInstagramを更新。LAのプールサイドでのビキニ姿を公開し、話題となっている。
【写真】25歳美人YouTuber「別次元のスタイル」話題のビキニ姿
なごみは投稿にヤシの木の絵文字をつけて「LA」とつづり、写真を複数枚投稿。引き締まった体のラインが際立つビキニ姿でプールサイドで横たわる姿や、プールに浸かった姿を公開した。
この投稿には「スタイルよすぎる」「別次元のスタイル」「無敵のバカンス感」「本当に美人」「海外いいなぁ」「ビキニ似合いすぎ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆なごみ、美ボディ際立つビキニショットを公開
◆なごみの投稿に反響
