「今日好き」土屋惺来、ミニTコーデにファン釘付け「すごいおしゃれ」「綺麗なライン」
【モデルプレス＝2025/11/27】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来が11月26日、自身のInstagramを更新。グアム旅行の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女「綺麗なライン」おしゃれなミニTコーデ
土屋は「in Guam」「めちゃ夏であつい！！！笑たくさんの写真載せるっっ」とつづり、グアム旅行中の様子を投稿。青空に木々やコテージが映り込む南国リゾート地で白いミニ丈のTシャツにデニムのスタイリングで微笑んでいる写真を公開し、Tシャツの裾から引き締まった美しいウエストをチラリと覗かせている。
この投稿には「スタイル抜群」「可愛すぎる」「南国似合ってる」「すごいおしゃれ」「綺麗なライン」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身美女「綺麗なライン」おしゃれなミニTコーデ
◆土屋惺来、グアム旅行で美しいウエストをチラリ
土屋は「in Guam」「めちゃ夏であつい！！！笑たくさんの写真載せるっっ」とつづり、グアム旅行中の様子を投稿。青空に木々やコテージが映り込む南国リゾート地で白いミニ丈のTシャツにデニムのスタイリングで微笑んでいる写真を公開し、Tシャツの裾から引き締まった美しいウエストをチラリと覗かせている。
◆土屋惺来の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「可愛すぎる」「南国似合ってる」「すごいおしゃれ」「綺麗なライン」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】