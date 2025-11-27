平愛梨「一からお出汁をとった」自家製おでん披露「椎茸入り初めて見た」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/27】タレントの平愛梨が11月26日、自身のInstagramを更新。自家製おでんの食卓を公開した。
平は「わたしのおでん」とコメントし、ちくわぶやしいたけ、餃子など多種の具材が入った自家製おでんと、おでんの他に焼き魚やサラダなどが乗せられた食卓の写真を公開。「母が作るおでんはスペアリブが入っていて昔から家族みんなが大好き 母おでんのレシピを知らないのでとりあえず自分が入れたい具材を選んで一からお出汁をとって挑戦してみた」と出汁から手作りしたことを綴り、「我が家の男子達が分かりやすくテンション上がってなかった 時間かけて作るお料理よりもthe肉！みたいな分かりやすいお料理が好きなんだね」と子どもたちの反応を明かした。
この投稿に、ファンからは「おでん美味しそう」「具材たっぷり」「椎茸入り初めて見た」「料理上手で尊敬する」「素敵なママ」などと反響が寄せられている。
平は、サッカー日本代表の長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
◆平愛梨、自家製おでん披露
◆平愛梨の投稿に反響
