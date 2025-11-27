司法試験に合格したフリーアナウンサーの山本モナ（４９）が、近影を公開した。

２７日にインスタグラムで「試験の直前期は特に 小学生男子を遊びに連れていってくれたり おうちで遊ばせてくれたり 同じお稽古で一緒に連れて帰るから大丈夫だよ！と言ってくれたり」と記した山本。続けて「何より 精神的に大変な時に話を聞いてくれたり 励ましてもらったり。そんないつも支えてくれているお友達のみんながお祝いをしてくれました。感謝の気持ちでいっぱいです」と友人への感謝をつづった。

最後に「これから少しでも恩返しができるように、頑張らないと」と記し、投稿を締めくくった。

この投稿にファンからは「素晴らしいお仲間に囲まれてますね」「おめでとー！」「素晴らしい」「活躍の場が広がるといいですね」などの声が寄せられている。

山本は学習院大学法学部法律学科を卒業し、１９９８年に朝日放送入社。父はノルウェー人、母は日本人。０５年にフリーとなった。私生活では、２０１０年８月に一般男性との結婚を発表。１２年７月に第１子の女児を出産。１４年６月に第２子男児、１９年６月に第３子誕生を発表。今月１３日にＳＮＳで「この度、令和７年司法試験に合格しました。ロースクール受験の時期から考えると５年。長かった」と報告した。