¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/27¡ÛABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥¥ß¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤¯¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿»³ËÜ°É¤¬11·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»³ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¹Ô¤Ã¤¿Æü¡×¡ÖÄï¤¬¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë·²¤òÇØ·Ê¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö·Á¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È¤¤¤¦¶»¸µ¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥®¥ã¥¶¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¹õ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¿Í¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥ß¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤¯¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À»³ËÜ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡£¡ÖPopteen¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡»³ËÜ°É¡¢ÈþµÓµ±¤¯¥ß¥Ë¥¹¥«»ÑÈäÏª
¢¡»³ËÜ°É¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈþ¿Í¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤ÈÈ¿¶Á
