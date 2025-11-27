STARTO社、無料ポッドキャストサービス「mimi-ni（ミミニ）」開始 第1弾はTravis Japan
【モデルプレス＝2025/11/27】株式会社STARTO ENTERTAINMENTは、11月27日より新たに音楽が聴けるポッドキャストサービス「mimi-ni（ミミニ）」を開始することを同日に発表した。
【写真】活動休止後にサプライズ集結した国民的男性アイドル
公式ホームページでは「株式会社STARTO ENTERTAINMENT（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鈴木 克明、以下「弊社」）は、本日11月27日から新たに音楽が聴けるポッドキャストサービス『mimi-ni（ミミニ）』を開始します。第一弾として、Travis Japanのポッドキャスト番組を配信し、順次、コンテンツを拡充してまいります」と伝えた。
同社が企画・運営しているという「mimi-ni」は「専属契約タレントの “音声＋音楽” を組み合わせた番組を無料で楽しめるSTARTO公式の独自プラットフォーム です。視聴にはアプリのダウンロードが不要で、※「Spotify」「Apple」「LINE」「Google」の4種のソーシャルログインのみでご利用いただけます」と説明している。
第1弾となるTravis Japanの「mimi-ni」オリジナル番組は18時より配信スタートとなっており、「メンバー全員で、1分間の意気込みを語ります！」「松倉海斗の1分間『しゃべれますよ』アピール（テーマ：食）」の2つのエピソードが予定されている。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT公式サイト
https://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10058
「mimi-ni」公式サイト
https://mimi-ni.com/landing?slug=travisjapan
【Not Sponsored 記事】
【写真】活動休止後にサプライズ集結した国民的男性アイドル
◆STARTO社、ポットキャストサービス開始
公式ホームページでは「株式会社STARTO ENTERTAINMENT（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鈴木 克明、以下「弊社」）は、本日11月27日から新たに音楽が聴けるポッドキャストサービス『mimi-ni（ミミニ）』を開始します。第一弾として、Travis Japanのポッドキャスト番組を配信し、順次、コンテンツを拡充してまいります」と伝えた。
第1弾となるTravis Japanの「mimi-ni」オリジナル番組は18時より配信スタートとなっており、「メンバー全員で、1分間の意気込みを語ります！」「松倉海斗の1分間『しゃべれますよ』アピール（テーマ：食）」の2つのエピソードが予定されている。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT公式サイト
https://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10058
「mimi-ni」公式サイト
https://mimi-ni.com/landing?slug=travisjapan
【Not Sponsored 記事】