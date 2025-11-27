【7位〜12位】11月28日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】魚座
総合運：★★★☆☆
今までは関心がなかったことに、好奇心を刺激されそうな日です。道具やチケットの購入など、すぐにでも行動を起こしたくなるかもしれません。しかし、今日のところは情報収集に徹することで、今後がより充実します。
恋愛運
今日は、思いがけないところに出会いがあるかもしれません。しかも、一瞬で恋をしてしまう可能性も大。ただ、最初はフレンドリーに接してみて。甘い空気は、さり気なく少しずつ出していくのが、関係を進めるポイントです。
｢これくらいの金額なら、いいかな｣とあまり深く考えずに買った後、必要なかったと気づくかも。ただ、慌てて買い物をしなければ、その失敗は防ぐことができます。お金を払う前に、目を閉じて深呼吸をしてみるといいでしょう。
ラッキーアイテム：帽子
ラッキーカラー：レッド
【8位】蟹座
総合運：★★★☆☆
今までの自分に満足せず、より高い理想を目指したくなるでしょう。それは成長した証しなのだと、まずは喜んでください！そして、少しずつ着実に進む計画を立てるのがポイント。さらに成長や発展ができるという確信が湧きそうです。
恋愛運
自分の恋愛パターン、過去の自分の発言や反省、といったことを心のなかで整理してみるといい日です。これまで以上に幸せな恋愛をするためのヒントを発見できるはず。過去の恋人との思い出の品は処分してしまいましょう。
金運
｢予想よりも高い…｣と、驚くことがあるかもしれない金運です。ただ、それでも欲しいと思うのなら、前向きな気持ちで払うのがお金との縁を強くする秘訣。一方、｢これでいいか｣と妥協して、買い物をしないことも重要な日です。
ラッキーアイテム：エスニック小物
ラッキーカラー：スカイブルー
【9位】獅子座
総合運：★★☆☆☆
あなたの魅力や人間性が深まるヒントが見つかる運気です。そのヒントは、過去の出来事のなかにあるでしょう。ふと心に浮かんだら、できるだけ細かく思い出してみて。また、歌詞のない音楽を聴いていると、考えがいっそう深まりそうです。
恋愛運
癒やしの魅力が出てくる恋愛運です。傷ついている人や、疲れている人があなたに寄りかかってくるかも。急接近は避けておいたほうが、今後の恋の展開としてはいいでしょう。また、パートナーに対しては、尽くしすぎない程度に優しくすると絆が深まります。
金運
これまでよりも、お金との縁が強くなる運気。ただし、深く考えずにお金を使ってしまうのはNG。反対に、普段以上に｢もったいない使い方をしないように｣と、心がけてください。買い物上手になって、お金の実力も運気もUPしそうです。
ラッキーアイテム：宝石箱
ラッキーカラー：ボルドー
【10位】天秤座
総合運：★★☆☆☆
自分とは違うやり方をする人、自分とは違う考えの人に、ちょっとストレスを感じるかも。そんなときはなにか冷たい飲み物を飲むと、気にならなくなるでしょう。また、少し速いペースで歩くのも、気分のリフレッシュになります。
恋愛運
あなたらしい魅力がキラリと輝いて、恋愛が盛り上がりそうな日です。ただ、自分では魅力に自信を持ちきれないかも。誰からもらった言葉でも、褒められたら素直に受け止めましょう。「そんなことないよ」ではなく「ありがとう」と言ってみて。
金運
大切なお金を、しっかりと守ることができる金運の日です。これまでのお金の使い方を｢無駄遣いだったな｣と、感じるかも。でも、自分を責めないで、気付いたことを褒めてください。また、まわりの人との金銭感覚のズレは気にしなくてOK。
ラッキーアイテム：トートバック
ラッキーカラー：グレー
【11位】射手座
総合運：★★☆☆☆
あなた自身が「ここにいるとほっとする」と思える場所で、今日はできるだけ長い時間を過ごしてください。すると、自分のいいところが見えてきたり、現状に感謝する気持ちが生まれたりしそう。温かい飲み物も用意するとベスト。
恋愛運
「こう思われたらどうしよう」などと心配せず、思いついたことはどんどん行動に移してOK！すると、恋の相手に魅力的な印象を与えて、大きく一歩前進する可能性大です。余計なプライドを捨ててしまうことも、運気を生かすコツ。
金運
家で過ごしてホッとした気分を味わうことが、お金との縁をグンと強くする運気の日です。できるだけ長い時間、自宅にいるといいでしょう。あれこれとするべきことを詰め込まず、リラックスしているのがポイントです。
ラッキーアイテム：筆ペン
ラッキーカラー：シルバー
【12位】牡羊座
総合運：★☆☆☆☆
本当はなにも心配する必要などないのに「こうなったらどうしよう」と考えてしまいそう。悪い想像が膨らんできたら「こうすれば大丈夫」という対応策も考えてみて。前向きな想像が膨らんで、気分も切り替わります。
恋愛運
ワガママだと分かっていながらも、相手の自分勝手な発言を許したくなる、そんな複雑な恋心を味わいそうな運気です。「しょうがないなぁ」と、笑って許すことができれば、愛が深まります。ただし、嫌なことはキッパリ断って！
金運
金銭面での見落としを発見できる運気の日。なににどれだけのお金を使っているのか、どこからどれだけの収入があるのか、改めてきちんと見直す時間を作ってみて。さらにお金を貯めたり、殖やしたりするアイディアが湧きそうです。
ラッキーアイテム：ミルクチョコレート
ラッキーカラー：ライトブルー