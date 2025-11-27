◇サッカーUEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節(日本時間26日〜27日)

36チームが各8試合を行い順位を競うリーグフェーズ。上位8チームは自動的にノックアウトステージに進出し、9位から24位のチームがプレーオフに回ります。

首位バイエルンは、2位アーセナルとの頂上対決に敗れ、3位転落。一方、アーセナルが唯一の5連勝を飾り首位に躍り出ました。

そのほか上位では、3位インテルがアトレチコ マドリードに競り負け4位に。昨季王者パリ サンジェルマンは5得点でトッテナムに快勝し2位浮上しました。

7位だったレアル マドリードはエースのキリアン・エムバペ選手の4得点などで勝利し、5位に浮上しています。

同じラリーガの強豪バルセロナはチェルシーに3失点し敗戦。11位から18位に転落しました。一方、勝ったチェルシーは12位から7位に浮上しています。

プレミアの強豪マンチェスター シティとリバプールも共に敗れ、順位を落としました。

次回、第6節は日本時間12月10日、11日に行われます。

▽第5節の対戦結果 ※左がホームチーム

ガラタサライ 0-1 サン ジロワーズアヤックス 0-2 ベンフィカドルトムント 4-0 ビジャレアルチェルシー 3-0 バルセロナボデ/グリムト 2-3 ユベントスマンチェスター シティ 0-2 レバークーゼンマルセイユ 2-1 ニューカッスルスラビア プラハ 0-0 ビルバオナポリ 2-0 カラバフコペンハーゲン 3-2 アルマトイパフォス 2-2 モナコアーセナル 3-1 バイエルンアトレチコ マドリード 2-1 インテルフランクフルト 0-3 アタランタリバプール 1-4 PSVオリンピアコス 3-4 レアル マドリードパリ サンジェルマン 5-3 トッテナムスポルティング 3-0 クラブ ブルージュ