【欧州CL】アーセナルが唯一5連勝で首位 PSG＆レアルが攻撃力発揮で勝利し上位浮上 インテル、リバプール、シティ、バルセロナは黒星
◇サッカーUEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節(日本時間26日〜27日)
36チームが各8試合を行い順位を競うリーグフェーズ。上位8チームは自動的にノックアウトステージに進出し、9位から24位のチームがプレーオフに回ります。
首位バイエルンは、2位アーセナルとの頂上対決に敗れ、3位転落。一方、アーセナルが唯一の5連勝を飾り首位に躍り出ました。
そのほか上位では、3位インテルがアトレチコ マドリードに競り負け4位に。昨季王者パリ サンジェルマンは5得点でトッテナムに快勝し2位浮上しました。
7位だったレアル マドリードはエースのキリアン・エムバペ選手の4得点などで勝利し、5位に浮上しています。
同じラリーガの強豪バルセロナはチェルシーに3失点し敗戦。11位から18位に転落しました。一方、勝ったチェルシーは12位から7位に浮上しています。
プレミアの強豪マンチェスター シティとリバプールも共に敗れ、順位を落としました。
次回、第6節は日本時間12月10日、11日に行われます。
▽第5節の対戦結果 ※左がホームチームガラタサライ 0-1 サン ジロワーズ
アヤックス 0-2 ベンフィカ
ドルトムント 4-0 ビジャレアル
チェルシー 3-0 バルセロナ
ボデ/グリムト 2-3 ユベントス
マンチェスター シティ 0-2 レバークーゼン
マルセイユ 2-1 ニューカッスル
スラビア プラハ 0-0 ビルバオ
ナポリ 2-0 カラバフ
コペンハーゲン 3-2 アルマトイ
パフォス 2-2 モナコ
アーセナル 3-1 バイエルン
アトレチコ マドリード 2-1 インテル
フランクフルト 0-3 アタランタ
リバプール 1-4 PSV
オリンピアコス 3-4 レアル マドリード
パリ サンジェルマン 5-3 トッテナム
スポルティング 3-0 クラブ ブルージュ