AOKIのスヌーピーデザインリカバリーウェアに“あったかフリース”が仲間入り！冬の疲れた体を癒やす新作
AOKIとPEANUTS(ピーナッツ)のコラボレーションから、寒い季節にぴったりの新作が登場。大好評の「AOKI＆TAKE CARE WITH PEANUTS リカバリーケアプラス(R)」シリーズに、フリースタイプが仲間入りした。冬仕様のスヌーピーデザインと医療機器認証の疲労回復効果を兼ね備えた、この冬注目のアイテムを紹介しよう。
【画像】新作フリースタイプの着用イメージとデザインディテール
■着ぶくれスヌーピーの刺しゅうに心がほっこり！冬限定デザイン
新作「AOKI＆TAKE CARE WITH PEANUTSコラボ リカバリーケアプラス(R)フリースタイプ」(1万6390円)は、トップスの胸元にもこもこに着ぶくれたスヌーピーとウッドストックの刺しゅうがあしらわれ、まるで一緒に冬ごもりしているような、ほっこりとした気持ちになれるデザイン。
さらに注目したいのが、パンツの右後ろポケット。ひょっこりと顔をのぞかせるスヌーピーが、後ろ姿まで愛らしく演出してくれる。カラーはシックなグレーと紺の2色展開。サイズもS〜3Lまで幅広く、男女兼用で着用できるから、パートナーとシェアするのもおすすめ。
■医療機器として届出済み！フリースでも疲労回復効果はそのまま
このフリースウェア、見た目のかわいさだけじゃなく、一般医療機器として正式に届出(医療機器製造販売届出番号：13B1X10360000068)されている本格派。体から発する遠赤外線エネルギーを高純度セラミック繊維が輻射(ふくしゃ)することで、血行促進、疲労回復、ハリ・コリ軽減の効果が期待できる。
「フリース素材でも効果があるの？」と思うかもしれないが、医療機器としての機能はしっかりキープ。むしろ、暖かいフリース素材との相乗効果で、冬の凝り固まった体をじんわりとほぐしてくれそう。
■ストレッチ性抜群！フリースなのに動きやすい新感覚
素材はポリエステル80％・ポリウレタン20％の絶妙な配合。フリース特有のふわふわとした温かさはそのままに、高いストレッチ性も実現している。
トップスは肩やアームホールをゆったりと設計し、お腹や腰回りをカバーするロング丈。パンツも股上深めで腰回りに余裕があるから、長時間着ていてもストレスを感じない。さらにうれしいのが、袖口と裾口に静電気防止テープを使用していること。冬場の不快なパチパチを軽減してくれるから、より快適に過ごせる。
■今ならブラックフライデーでお得にゲット！
紹介したフリースタイプは、全国のAOKI店舗およびAOKI公式オンラインショップで販売中。実は今、ブラックフライデーセールを開催していて、10％OFF(通常1万6390円が1万4751円※2025年11月25日時点)で購入できる。オンラインストアは2025年12月8日(月)9時59分まで、店舗は12月7日(日)までの期間限定。
また、このリカバリーウェアは「AOKI TAKE CARE PROJECT」の一環で、収益の一部は児童養護施設支援を行う資生堂子ども財団に寄付される。自分の体をケアしながら、社会貢献につながるのもすてきだ。年末に向けて疲れが溜まりやすいこの時期。あったかフリースに包まれて、かわいいスヌーピーと一緒に“着るだけリセット習慣”を始めてみてはいかが？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
