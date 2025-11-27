【ゴールドとタンのアクセント】アルファ・ロメオ『ジュリア』『ステルヴィオ』に限定車『インテンサ』シリーズ登場
限定車『インテンサ』シリーズ発売
ステランティス・ジャパンは、アルファ・ロメオのスポーツセダン『ジュリア』とSUV『ステルヴィオ』の限定車『インテンサ（INTENSA）』を、発売した。
【画像】アルファ・ロメオ『インテンサ』シリーズとジュリア・クアドリフォリオの限定モデル『エストレマ』 全17枚
『インテンサ』とはイタリア語で『強烈な・情熱的な・力強い』などを意味し、アルファ・ロメオの情熱と美学を象徴するシリーズとして名づけられた。
アルファ・ロメオ特別仕様車『インテンサ』シリーズ。 ステランティス・ジャパン
本シリーズの最大の特徴は、ブランドアイデンティティを反映し、細部まで磨き上げられた意匠である。
外装には『Victory（勝利の歴史）』、『Value（ブランドの価値）』、『Exclusivity（特別な存在感）』といったアルファ・ロメオの哲学を象徴するゴールドのアクセントが施され、彫刻的なボディラインにさらなる存在感と気品がもたらされる。
内装には『タン（淡い茶色）』のアクセントと上質な素材を組み合わせ、職人技を持って洗練された美意識を表現する。
『インテンサ』シリーズは欧州で今年2月より全車種に設定され、高い人気を集めており、日本でも9月に第1弾として『トナーレ・ハイブリッド・インテンサ』が発売された。
『ジュリア・インテンサ』は73台、『ステルヴィオ・インテンサ』は12台の限定発売となり、価格はジュリアが750万円、ステルヴィオが890万円となる。
ジュリア・インテンサの特徴
『ジュリア・インテンサ』は、『ジュリア・ヴェローチェ』をベースとしており、アルファ・ロメオのスポーツセダンとして、美しさと走る歓びを融合したモデルとなっている。
パワーユニットには、2.0L直列4気筒ターボエンジンを搭載し、力強く滑らかな加速と、理想的な重量バランスによる安定したハンドリングを実現している。
限定車『アルファ・ロメオ・ジュリア・インテンサ』。 ステランティス・ジャパン
ボディカラーは『エトナ・レッド（限定28台）』、『モントリオール・グリーン（限定17台）』、『ブルカノ・ブラック（限定28台）』の3色を設定する。
■特別装備
・19インチアルミホイール ゴールドダイヤモンドカット仕上げ
・ブレーキキャリパー（ブラック、ゴールド文字）
・エクステリアミラーハウジング グロスブラック、イタリア三色旗バッジ付き
・スポーツレザーシート ブラック、タンカラーアクセント入り
・センターアームレスト タンカラーステッチ、INTENSAロゴ
・ダッシュボード / ドアパネル タンカラーステッチ
・スポーツレザーステアリング タンカラーアクセント
・アルファ・アクティブサスペンション
ステルヴィオ・インテンサの特徴
『ステルヴィオ・インテンサ』のベースとなる『ステルヴィオ・ヴェローチェ』は、SUVでありつつもアルファ・ロメオならではのスポーティな走りを追求したモデルである。
堂々たるサイズがもたらすゆとりある空間と存在感に、しなやかなボディラインが生み出す躍動感あふれるデザインを融合した。
限定車『アルファ・ロメオ・ステルヴィオ・インテンサ』。 ステランティス・ジャパン
さらにスポーツモデルに匹敵する俊敏なハンドリングと理想的な重量配分、軽量設計によりSUVの枠を超えたダイナミックな走りを実現し、洗練されたインテリアと先進運転支援システムにより、快適性と安心をもたらす。
限定モデル『ステルヴィオ・インテンサ』では、ゴールドトタンのアクセントカラーに加え、『アルファ・アクティブサスペンション』を特別装備し、寄り走破性を高めたモデルに仕上がっている。
ボディカラーは『エトナ・レッド（限定5台）』、『モントリオール・グリーン（限定1台）』、『ブルカノ・ブラック（限定6台）』の3色を設定する。
■特別装備
・20 インチアルミホイール ゴールドダイヤモンドカット仕上げ
・ブレーキキャリパー（ブラック、ゴールド文字）
・エクステリアミラーハウジング グロスブラック、イタリア三色旗バッジ付き
・スポーツレザーシート ブラック、タンカラーアクセント
・センターアームレスト タンカラーステッチ、INTENSA ロゴ
・ダッシュボード / ドアパネル タンカラーステッチ
・スポーツレザーステアリング タンカラーアクセント
・アルファ・アクティブサスペンション