２７日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１７．８５ポイント（０．０７％）高の２５９４５．９３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２．５０ポイント（０．０３％）高の９１６４．８７ポイントと小幅ながら４日続伸した。売買代金は２０４７億２８１０万香港ドル（約４兆１１２９億円）となっている（２６日は２０７０億７７５０万香港ドル）。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。中国の関係部局は２７日、消費の促進に向けた新たな政策ガイドラインを発表した。具体的な数値目標として、２０２７年までに「３つの兆人民元クラス消費分野」「１０の千億人民元クラス消費分野」を育成する方針を掲げている。そのほか、２６年の経済政策を決める中央経済工作会議は、１２月中旬ごろに開催される見通しだ。ただ、上値は限定的。中国経済の先行き不透明感で、指数は安く推移する場面もみられている。国家統計局は朝方、１０月の工業企業利益が前年同月比で５．５％減少したと報告した。９月の２１．６％増から一転し、マイナス成長に沈んだこととなる。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、消費関連の上げが目立つ。フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が６．８％高、自動車ディーラー中国大手の中升集団ＨＤ（８８１／ＨＫ）が２．５％高、乳製品メーカー中国大手の中国蒙牛乳業（２３１９／ＨＫ）が１．８％高、スポーツシューズ生産の安踏体育用品（２０２０／ＨＫ）が１．７％高で引けた。

自動車セクターも高い。ディーラーのほかメーカーの浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が４．９％、奇瑞汽車（９９７３／ＨＫ）が４．７％、北京汽車（１９５８／ＨＫ）が４．５％、広州汽車集団（２２３８／ＨＫ）が４．１％ずつ上昇した。

半面、中国の不動産セクターは安い。万科企業（２２０２／ＨＫ）が７．７％、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が６．４％、龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が３．７％、中国海外発展（６８８／ＨＫ）が２．７％ずつ下落した。万科企業が人民元建て社債の償還期限延長を債権者に求めたことが判明し、中国不動産デベロッパーの債務問題が改めてクローズアップされている。

本土マーケットは反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２９％高の３８７５．２６ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。銀行・保険、資源・素材、公益なども買われた。半面、医薬は安い。通信・メディアや不動産、海運も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）