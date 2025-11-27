»õ»ß¤áµ¬ÄêÅ±ÇÑ¡¢½ðÌ¾4Ëü2ÀéÉ®¡¡Ê¸²Ê¾Ê¤ËÀ¶µ°é¿ä¿Êµá¤á
¡¡¼¡´ü³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤Ë¸þ¤±¤¿²þÄêºî¶È¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢À¶µ°é¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¶µ°÷¤äÀìÌç²È¤é¤ÎÃÄÂÎ¤¬27Æü¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤ÇÀ¸ò¤ò¼è¤ê°·¤ï¤Ê¤¤¤È²ò¤µ¤ì¤ë»ØÆ³Í×ÎÎ¤Î¡Ö»õ»ß¤áµ¬Äê¡×¤ÎÅ±ÇÑ¤òµá¤á¡¢½ðÌ¾Ìó4Ëü2ÀéÉ®¤òÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£»ØÆ³Í×ÎÎ²þÄê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¸½ºß¡¢Ãæ¶µ¿³¤Ç¶µ²Ê¤´¤È¤ÎµÄÏÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»õ»ß¤áµ¬Äê¤ÏµÄÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Äó½Ð¸å¤Ë²ñ¸«¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Àµ³Î¤ÊÀÃÎ¼±¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àNPOË¡¿Í¥Ô¥ë¥³¥ó¤ÎÀ÷ÌðÌÀÆü¹áÍý»öÄ¹¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ä³Ø¹»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¶µ°é¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬É¬Í×¤Ê³Ø¤Ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¢Íø¤È¤·¤ÆÊÝ¾ã¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡½ðÌ¾¤Ï9·î¤«¤é½ðÌ¾¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÊç¤Ã¤¿¡£