MLBロゴ×バラが可愛い♡フォーティーセブンの新作ニットキャップ

1947年に米国ボストンで誕生したカジュアルライフスタイルブランド、フォーティーセブンから心ときめく最新コレクションが登場。ニューヨーク・ヤンキースとロサンゼルス・ドジャースのMLB球団ロゴにバラの花を組み合わせた、遊び心とフェミニンさを融合させたニットキャップがラインナップされました。冬の装いがついマンネリしてしまう季節こそ、小物で魅せるスタイリングが鍵。

MLBロゴ×バラの大胆デザインが冬コーデのアクセントに



今回発売された「’47 CUFF KNIT Thorn」は、ニューヨーク・ヤンキースとロサンゼルス・ドジャースのMLB球団ロゴにバラの刺繍を組み合わせたアイコニックなデザインが魅力。

太めのカフと伸縮性のある柔らかなリブ編みでフィット感にもこだわり、快適な被り心地を叶えてくれます。

ロゴの存在感とバラのフェミニンさが絶妙に調和し、冬のカジュアルスタイルにひとさじの可憐さをプラス。

4,180円で叶う♡カラー展開も嬉しい豊富さ



「’47 CUFF KNIT Thorn」の価格は各4,180円（税込）。肌なじみの良いベージュやピンクの柔らかなトーンに加え、コーデの引き締めに最適なブラックも揃う大満足のカラー展開。

お気に入りのMLBチームを選ぶもよし、ファッションの雰囲気で選ぶもよし。公式オンラインストアや’47長野など全国の取扱店舗で購入できます。

冬の毎日コーデに寄り添う、長く使えるアイテムです♪

冬のおしゃれがもっと楽しくなるニットキャップ



ストリート感のあるMLBロゴと、女性らしいバラの刺繍が見事に融合したフォーティーセブンのニットキャップは、この冬のファッションに新しいスパイスを与えてくれる存在。

ベーシックになりがちな季節のコーデに、気分の上がるアクセントをプラスしたい人にぴったりです。カラー違いで揃えるのもおすすめ。

毎日のスタイルがより自分らしく、よりときめく時間になりますように♡