プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日に行われロッテの西川史礁選手が2025年度最優秀新人賞を受賞しました。

今季108試合に出場、117安打、3本塁打、37打点、打率.281をマークしました。ロッテからの選出は2014年度の石川歩投手以来11年ぶり、外野手での選出は球団初の快挙となります。

24年度は西武の武内夏暉投手が受賞。最下位と苦しむ西武の中で10勝6敗、リーグ2位の防御率2.17をマークしていました。

新人王の中には、2023年のWBCで世界一に輝いた選手も名前を連ねます。オリックス・宮城大弥投手は21年度、西武・源田壮亮選手は17年度に獲得しています。

▽直近10年のパ・リーグ最優秀新人賞

2025年度 ロッテ・西川史礁2024年度 西武・武内夏暉2023年度 オリックス・山下舜平大2022年度 西武・水上由伸2021年度 オリックス・宮城大弥2020年度 西武・平良海馬2019年度 ソフトバンク・高橋礼2018年度 楽天・田中和基2017年度 西武・源田壮亮2016年度 日本ハム・高梨裕稔