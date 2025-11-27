

元NMB48で現在はタレントとして活躍する谷川愛梨（たにがわ・あいり）が20代ラストの姿を収めた初のデジタル写真集『Unleashed』を11月24日にリリース！ 8月末に14年半所属した吉本興業を退所し、フリーランスとして心機一転。久しぶりとなったグラビア撮影の感想や、今後の目標などを語ってもらった。

【写真】谷川愛梨の水着グラビア

――水着撮影が4年半ぶりと聞きました。

谷川 前回が写真集の撮影で、その時はもう水着にならないと思っていたんですけど、心境の変化もあり。12月に30歳になる節目というのもあって、形に残したいなと。

――今回はキャンプ場での撮影でした。

谷川 ウチはお兄ちゃんが3人いるんですけど、ちっちゃい頃からお兄ちゃんのマネをしてザリガニ釣りをしたり、カブトムシを取りにいったりするような「わんぱく少女」だったので、自然体の自分を出せる場所だなと。釣りをやったんですけど、当時お父さんによく連れて行ってもらって、すごい楽しかった記憶もあって。今回は何も釣れなかったけど楽しかったです。





――撮影に向けてやったことはありますか？

谷川 むくみを取るマッサージに行ったり、炭水化物を控えたり、あとNMB48を卒業してから動かなくなっちゃったんですけど、最近は週2、3でジムに行って走ったり、ダンベルを持ったりしてたので、ちゃんとやっていてよかったなと思います。

――今年の9月からフリーになったと聞きました。

谷川 ここ2、3年ぐらいで考えることが増えて、長い月日で培った経験を外に出て試したくなったっていうのもあって。あと自分が結構自由人というのもあるので、どこかに属するより、フリーでやる方が向いてるんじゃないかなって。いろんな人に相談して決めました。

――活動としては今どんなことを？

谷川 新しくファンクラブを設立したので、その中での活動や、私が主催でゲストを呼んでのトークイベントを大阪や東京で毎月開催しています。あとオンラインお話し会もやったり、その他にはショートドラマ、即興芝居公演、競輪、ボートレース、YouTubeの撮影、Web広告の撮影、SNS案件など幅広く活動させていただいています。

今後もトークショーのMCや、野球にまつわるお仕事、ラジオのお仕事など、決まっているものもあるので楽しみにしていただけると嬉しいです。

――NMB48を卒業して東京へ来ましたが、やっぱり関西とは違う？

谷川 そうですね。人と喋るとすごい思います。関西の人と喋るときって、何かオチをつけて笑わせて終了みたいなのがあるんですけど、東京に住んでから、オチがなくても大丈夫になっちゃって。東京に染まったなって思いましたね（笑）。

――会話にオチをつけなきゃって思うんですね。

谷川 やっぱり面白い女って言われたいんで（笑）。カワイイとか言われるより、面白いって言われるのが私の理想です。やっぱりバラエティーとかも出たいので、話にオチをつけなきゃって気持ちを大事にしていきたいですね。

――何か東京に来て始めたことはあります？

谷川 一人暮らしを始めました。それまで実家だったので、ご飯を作ってくれるし、お金も親が管理してくれて、手渡しだったので、クレジットカードどころか、キャッシュカードも見たことないぐらいだったんです。

だから、どうなるかと思ったんですけど、自炊するようになったし、クレジットカードにも慣れました。最初は親から「大丈夫？」ってめちゃめちゃ電話がかかってきたんですけど、最近はあまりなくなって。大人になったなって実感しました。

――事務所を辞めてフリーになったけど、大丈夫ですか？

谷川 そこは信頼できるマネージャーさんや代理人の方が付いて下さっているので、大丈夫そうです！





――12月5日で30歳になりますが、20代はどうでしたか？

谷川 あっという間に過ぎていった感じです。でも、24歳でNMB48を卒業したときが大きなターニングポイントでしたね。すごいワクワクして、やりたいことをやっていこうって、たくさんの舞台に出させていただいて、お芝居楽しいなって思ったり。20代は本当にやりきったなと思っていて、悔いはないです。

――30代はどういうことをしたい？

谷川 私は好奇心旺盛で、興味が移りやすいってあるんですけど、それはいいところだと思っていて。20代にできなかったことが、30代でできるということも出てくると思うので、どんどん挑戦していきたいです。

――元NMB48では結婚するメンバーも出始めていますね。

谷川 子供を産んだり、次の人生に進んでるメンバーもいて。ちょっと焦った時期もあったんですけど、焦ってもそんな素敵な人に出会えるとは思えないし。今はフリーになったばかりだし、もっと仕事を頑張るときじゃないかなって。長女なので、親に子供を見せたいと思ったんですけど、妹が結婚したので大丈夫になったし。でも、そういう考え方をしてたら、一生独り身かなって（笑）。

――親から何か言われない？

谷川 でもずっとお父さんから「愛梨は結婚できひんと思う」って言われて。反抗してたんですけど、その通りになりそうですね。自由奔放なところとか、たぶん結婚に向いてないんですよ。

――じゃあひとまずはお仕事ですね。どうしましょうか？

谷川 まずはもっと知名度を上げたいです。今は昔から応援してくださってる方が多くて、これからも1番大事にしていくという気持ちは変わらないんですが、それにプラスして若いコにも知ってもらえるようなところに出たり、SNSをバズらせたりしないとなって。

恋愛しない、みたいな感じで言ったけど、"恋リア"とかは、私も好きでよく見てるし、若いコの認知もすごいので、気になってはいます（笑）。

まだまだ挑戦したいことがたくさんあるので、自分らしく、楽しみながら頑張っていきます！



●谷川愛梨（たにがわ・あいり）

1995年12月5日生まれ、大阪府出身

7人兄弟の長女、2011年6月にNMB48の2期生としてお披露目され、選抜メンバーとして活躍。2019年12月にグループを卒業し、現在はタレントとして活動中

公式X【@_Airi_Tanigawa】

公式Instagram【@airingopero】



【デジタル限定】「Unleashed」撮影／佐藤佑一





取材・文／関根弘康 撮影／佐藤佑一