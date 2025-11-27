¡ÚÌÜ¹õÏ¡¡Û¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù½Ð±é¤â·èÄê¡ª ²áµîºî¤«¤éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆ¸¡¾Ú
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¼¡¡¹¤ÈÂçºî¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¸å¤Ï¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿²áµîºî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢Snow Man¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢2021Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¶µ¾ìII¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤¹¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¼ç±é¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÏÎäÀÅ¤Ê´Ñ»¡´ã¤ò»ý¤Ä·Ù»¡°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¸ÅÌ¡¦Û¼Íø´õÅÍ¤òÃ´Åö¡£ÄÁ¤·¤¤Ã»È±»Ñ¤ÇºîÉÊ¤ËÄ©¤ß¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¿Íµ¤¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2021Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¾Ã¤¨¤¿½éÎø¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ì¡²è¸¶ºî¤Î¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥é¥Ö¥³¥áºîÉÊ¤Ç¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥ì¡¼Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤Þ¤¸¤á¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¡¦°æÅÄ¹À²ð¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
°æÅÄ¤Ï¡¢Æ»»Þ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÀÄÌÚÁÛÂÀ¤¬¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£ÃË»Ò¹â¹»À¸Æ±»Î¤Î´ª°ã¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë´ñÌ¯¤ÊÍ§¾ð¤ÈÎø¿´¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥É¥é¥Þ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÎÏ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç»²²Ã¤·¤¿±Ç²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¤ò·Ð¤Æ¡¢Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Øsilent¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆñÉÂ¤ò´µ¤¦ÁÛ¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬¾¯¤Ê¤¯¼êÏÃ¤ò»È¤¦¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÏÉ½¾ð¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤Ê¬¤±¤ÆÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ç¶õµ¤¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇðÌÚ¹°ÌÀ¤ò¡¢±Ç²è¡Ø·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡Ù¤Ç¤Ï¿´¤«¤é°¦¤·¤¿½÷À¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»×¤¦°ìÅÓ¤ÊÃËÀ¤Î»°³ÑÅ¯É§¤òÃ´Åö¡£¡Øsilent¡Ù¤ÎÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤â¤¢¤ê¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬¡¢2023Ç¯3·î¸ø³«¤Î±Ç²èÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Ç¤¹¡£³ÜÌÚ¤¢¤¯¤ß¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Î±Ç²è¤Ç¡¢ÂçÀµ¥í¥Þ¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ë»þÂå¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¶ä¤ÎÄ¹È±¤¬ÆÃÄ§Åª¤Êµ×Æ²À¶²â¤òÃ´Åö¡£¥Ï¥ë¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÀ³Ê¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÎä¹óÌµ»üÈá¤ÊÃË¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê±Ç²è¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÏÀ¶²â¤Î¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤ÊÉôÊ¬¤âÈäÏª¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Í×ÁÇ¤Î¶¯¤¤ºîÉÊ¤ÇÌ¥ÎÏ¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢±Ç²è¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ç¡¢Ãæ¾ò¹Ì°ì¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½é¡¢¹Ì°ì¤ÏÆæ¤ÎÃË¤È¤·¤ÆÌòÌ¾¤äÀßÄê¤¬Éú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó±é¤¸¤ëÇÏ¼ç¡¦»³²¦¹ÌÂ¤¤Î±£¤·»Ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Êª¸ì¸åÈ¾¤Î¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Ç¡¢¼ç±é¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ì¾¤À¤¿¤ëÌ¾Í¥¤¿¤Á¤Ë¤Ò¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ì°ì¤Ï¶¥ÇÏ¥ª¥¿¥¯¤Ç¡¢ÇÏ¤Î·ìÅý¤ò¸ì¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÁá¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¥Þ¥Ë¥¢¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¹Ì°ì¤ò¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Î±Ç²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëºÇ¶¯¤Î»¦¤·²°¡¦ºäËÜÂÀÏº¤òÃ´Åö¡£Ìó4»þ´Ö¤â¤ÎÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤¹·ãÊÑ¤Ö¤ê¤â¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Î°ìÌÌ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÏÂÃé¡Ê¤«¤º¤¿¤À¡ËÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤Ê¤Î¤«¤Ïº£¸å²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿´éÎ©¤Á¤Ç¡¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤«¤éSF¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê»þÂå·à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Ã¤È¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤·¤Æ¤â¥Ï¥Þ¤ëÌò¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤ÏÀ¤³¦Å¸³«¤â»ëÌî¤Ë¤¤¤ì¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤½¤¦¤ÊÌÜ¹õ¤µ¤ó¡£ÏÃÂêºî¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Î2026Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê±éµ»¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
