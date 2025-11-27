1人暮らしで住みたいと思う「つくばエクスプレスの駅」ランキング！ 「秋葉原」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
つくばエクスプレス沿線には、便利さだけでなく個性豊かな街並みや独自の魅力が息づく駅が点在しています。日常をもっと心地よくしてくれる理想の駅は、どこにあるのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月14〜17日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、1人暮らしで住みたいと思うつくばエクスプレスの駅に関するアンケートを実施しました。その中から、「1人暮らしで住みたいと思う」つくばエクスプレスの駅ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「一人で動きやすいので、せっかくなら都心に近いところに住みたいから」（20代女性／神奈川県）、「趣味に関する店があり、頻繁に行けたらいいなと思うから」（20代女性／千葉県）、「買い物や外食の選択肢が多く、1人での生活がとても便利だと思うから」（30代女性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「スーパーマーケットが充実していて、物価も比較的安いから」（40代女性／愛媛県）、「交通アクセスの利便性が高く買い物に困らない」（40代女性／福島県）、「飲食店や商業施設が多く、生活に必要なものがすぐ手に入る便利さが一人暮らしに向いていると思うから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：秋葉原／68票東京都千代田区にある秋葉原駅は、つくばエクスプレスの始発駅であり、山手線など複数路線が乗り入れる交通の要衝です。電気街やアニメ・ゲーム文化の中心地としての活気と、都心への抜群のアクセスが魅力。夜遅くまでにぎわっており、移動や買い物に便利な点が、特にアクティブな単身者に支持されました。
1位：北千住／74票東京都足立区にある北千住駅が1位となりました。複数路線のターミナル駅としての利便性の高さと、駅周辺の商店街や飲食店が充実している点が、単身者の生活のしやすさとして評価されました。また、都心主要駅に比べて家賃相場が比較的抑えられていることも、経済的なメリットとして単身者からの票を集める要因と考えられます。
