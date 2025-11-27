AKB48・小栗有以、浴衣姿で魅了　『AB型の左利き』先行カット第2弾が発表

AKB48・小栗有以のスタイルブック『AKB48小栗有以1stフォト＆スタイルブック AB型の左利き』（宝島社／12月5日発売）の先行カット第2弾が発表された。

【写真】AKB48・小栗有以の浴衣姿

本書はAKB48・小栗有以にとって初のフォト＆スタイルブック。撮影のロケ地は大分県。大自然を満喫するリラックスした表情からフォトジェニックな写真まで、ゆいゆいの魅力を余すところなく掲載。また本書でしか見られない浴衣姿や温泉を堪能する姿も収録される。

そのほか「崩れない」で話題となったメイクや愛用スキンケア、ボディケアの美容情報、お気に入りの私服紹介、100のQ＆Aなど知りたかったパーソナルな部分も深掘りされる。

本書の発売を記念してお渡し会の開催も決定。12月20日（土）にはHMV&BOOKS SHIBUYA、12月21日には星野書店・近鉄パッセ店と梅田・蔦屋書店にてそれぞれ開催。本書の購入した冊数に応じて特典が用意されており、3冊購入するとサイン入りの書籍1冊を本人からお渡しされるほかランダムトレカ（全12種）が3枚プレゼント。5冊購入するとランダムトレカが5枚プレゼントされるほか、ツーショットチェキの撮影を行うことができる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）