ディズニーストア『ズートピア2』新コレクション発売！

　「ディズニーストア」は、11月28日（金）から、ディズニー映画最新作『ズートピア2』よりインスパイアされた新コレクションを、全国の店舗や公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」、「ディズニーフラッグシップ東京」で順次発売する。

■カラフルでポップなデザイン

　今回発売されるのは、作品らしさが詰まったカラフルでポップな色使いで、『ズートピア』の魅力あふれる個性豊かなキャラクターをデザインした新作コレクション。

　ラインナップには「ぬいぐるみ」や「ぬいぐるみキーチェーン」が用意され、ジュディ・ホップスとニック・ワイルドに加え、ゲイリー・ダ・スネーク、ニブルズ・メープルスティック、パウバートなど注目の新キャラクターがそろう。

　また、キャラクターたちをあしらった「ステンレスボトル」や「エコバッグ」、「ミニタオル」といったデイリーユースにぴったりな雑貨も販売されるほか、シークレットアイテムからはキュートな「シークレットキーチェーン」が展開される。

　さらに、『ズートピア』シリーズのキャラクターをモチーフにした「うるぽちゃちゃん」が初登場。ジュディ、ニックをはじめ、『ズートピア2』の新キャラクターもそろい、細部までこだわった各キャラクターの衣装がポイントとなっている。