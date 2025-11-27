ディズニーストア『ズートピア2』新コレクション発売！ 新キャラクターのグッズも登場
「ディズニーストア」は、11月28日（金）から、ディズニー映画最新作『ズートピア2』よりインスパイアされた新コレクションを、全国の店舗や公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」、「ディズニーフラッグシップ東京」で順次発売する。
【写真】新キャラクターのグッズも！ 新作コレクション一覧
■カラフルでポップなデザイン
今回発売されるのは、作品らしさが詰まったカラフルでポップな色使いで、『ズートピア』の魅力あふれる個性豊かなキャラクターをデザインした新作コレクション。
ラインナップには「ぬいぐるみ」や「ぬいぐるみキーチェーン」が用意され、ジュディ・ホップスとニック・ワイルドに加え、ゲイリー・ダ・スネーク、ニブルズ・メープルスティック、パウバートなど注目の新キャラクターがそろう。
また、キャラクターたちをあしらった「ステンレスボトル」や「エコバッグ」、「ミニタオル」といったデイリーユースにぴったりな雑貨も販売されるほか、シークレットアイテムからはキュートな「シークレットキーチェーン」が展開される。
さらに、『ズートピア』シリーズのキャラクターをモチーフにした「うるぽちゃちゃん」が初登場。ジュディ、ニックをはじめ、『ズートピア2』の新キャラクターもそろい、細部までこだわった各キャラクターの衣装がポイントとなっている。
【写真】新キャラクターのグッズも！ 新作コレクション一覧
■カラフルでポップなデザイン
今回発売されるのは、作品らしさが詰まったカラフルでポップな色使いで、『ズートピア』の魅力あふれる個性豊かなキャラクターをデザインした新作コレクション。
また、キャラクターたちをあしらった「ステンレスボトル」や「エコバッグ」、「ミニタオル」といったデイリーユースにぴったりな雑貨も販売されるほか、シークレットアイテムからはキュートな「シークレットキーチェーン」が展開される。
さらに、『ズートピア』シリーズのキャラクターをモチーフにした「うるぽちゃちゃん」が初登場。ジュディ、ニックをはじめ、『ズートピア2』の新キャラクターもそろい、細部までこだわった各キャラクターの衣装がポイントとなっている。