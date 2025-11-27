Ìµ¸Â¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê½Õ´¬¤­


¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡Û¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡ÙÂè6ÏÃ¤ò´Ñ¤Æ¾®äÆÊñµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡ª¡Ö¾®äÆÊñµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡×¥ì¥·¥Ô

SNS¤Ç¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢º£½©ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¦²ÐÍË22»þ¡Ë¡£½Ð¤µ¤ì¤¿¼êÎÁÍý¤Ë¤¤¤Á¤¤¤Á¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÃË¤À¤Ã¤¿¾¡ÃË¤¬¡¢²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¯¡¢¡Ö¾¡ÃË¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾¡ÃË¤¬°¦¤·¤¤¡×¤ÈSNS¤Ç¤âÂçÈ¿¶Á¡£²ÐÍËÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Öº£Æü¤Ï¾¡ÃË¤ÎÆü¤À¡ª¡×¤È¡¢Ìë¤ÎÊüÁ÷¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥É¥é¥Þ¤ÏÄâ¼ç´ØÇò¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤ÄÈà»á¡¦³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¡Ê±é¡§ÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤ÈÎø¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤æ¤¨¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èà½÷¡¦»³´ß°¾Èþ¡Ê±é¡§²ÆÈÁ¡Ë¤ÎÊÌ¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëºÆÀ¸¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡£ºòÆü¤ÎÂè8ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢²È½Ð¤ò¤·¤Æ¤­¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤äÉ½¾ð¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£

SNS¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¸È¤¤¤Ó¤ê¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¹æµã¡×¡Ö½¼ÅÅ¤Ã¤Æ²¿¡©¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö²½ÀÐÉã¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖºÇ¶á¤Î¾¡ÃË¤¬¤è¤¹¤®¤ÆÉÝ¤¯¤Æ1ÏÃ¤¬¸«ÊÖ¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÊì¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÈ©Ãå¤Ç³°½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¾¡ÃË¡¢¤¤¤È¤ª¤·¤¤¡×¤È¡¢º£²ó¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª

¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÈÕ¤´ÈÓ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö½Õ´¬¤­¡×¤¬¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡ª¡¡

¤½¤³¤Çº£Æü¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ëºî¤ì¤ëÀäÉÊ½Õ´¬¤­¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¡£

¡¦¶ñºà¤òÄ´Íý¤»¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ´¬¤±¤ë

¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇÍÈ¤²¾Æ¤­¤Ë¤¹¤ë

¤³¤ó¤Ê¥ì¥·¥Ô¤òÁª¤Ö¤È¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª

Ìµ¸Â¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê½Õ´¬¤­


¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û

ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¡Ä150g¡Ò1cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡Ó

¤¨¤Î¤­¤¿¤±¡Ä1/2ÂÞ(Ìó50g)¡ÒÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡Ó

ËüÇ½¤Í¤®¡Ä1/4Â«¡Ò5cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡Ó

½Õ´¬¤­¤ÎÈé¡Ä6Ëç

¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ

¡¡¡¦ÊÒ·ªÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸1

¡¡¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¼ò¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸2

¡¡¡¦¤´¤ÞÌý¡Ä¾®¤µ¤¸1

¿åÍÏ¤­¾®ÇþÊ´

¡¡¡¦¾®ÇþÊ´¡¢¿å¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1/2

ÍÈ¤²Ìý

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥Ü¥¦¥ë¤ËÆÚÆù¡¢¤¨¤Î¤­¤¿¤±¡¢ËüÇ½¤Í¤®¡¢¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢¤è¤¯¤â¤ß¹þ¤ó¤Ç¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡£

ÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë¿åÊ¬¤¬Ï³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÒ·ªÊ´¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ


2. ½Õ´¬¤­¤ÎÈé¤Ç£±¤Î¤¢¤ó¤òÊñ¤à¡£½Õ´¬¤­¤ÎÈé1Ëç¤ò¤Ò¤··Á¤ËÃÖ¤­¡¢¤Þ¤óÃæ¤è¤ê¾¯¤·²¼¤Ë£±¤Î1/6ÎÌ¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢²£10cmÄ¹¤µ¤Ë¹­¤²¤ë¡£

¤¢¤ó¤Ï¤Þ¤óÃæ¤è¤ê¾¯¤·²¼¤Ë¡¢1/6ÎÌ¤ò¤Î¤»¤Æ¹­¤²¤ë


3. Èé¤Î¼êÁ°¤Î³Ñ¤Ë¿åÍÏ¤­¾®ÇþÊ´Å¬ÎÌ¤ò¤Ì¤ê¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÎ±¤á¤ë¡£Èé¤Îº¸±¦Î¾Â¦¤òÆâÂ¦¤ËÀÞ¤ë¡£

Èé¤Î¼êÁ°¤Î³Ñ¤Ë¿åÍÏ¤­¾®ÇþÊ´Å¬ÎÌ¤ò¤Ì¤ê¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÎ±¤á¤ë


Èé¤Îº¸±¦Î¾Â¦¤òÆâÂ¦¤ËÀÞ¤ë


4.Èé¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Î±ï¤Ë¿åÍÏ¤­¾®ÇþÊ´Å¬ÎÌ¤ò¤Ì¤ê¡¢¼êÁ°¤«¤é¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È´¬¤­¤Ä¤±¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¤¢¤È5¸Äºî¤ë¡£

Èé¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Î±ï¤Ë¿åÍÏ¤­¾®ÇþÊ´Å¬ÎÌ¤ò¤Ì¤ê¡¢¼êÁ°¤«¤é¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È´¬¤¤¤Æ


¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È´¬¤¯¤³¤È¤Ç¶õµ¤¤ÎÁØ¤¬¤Ç¤­¤Æ¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Ê¿©´¶¤Ë¡ª


5.¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍÈ¤²Ìý¤ò1cm¿¼¤µ¤Þ¤ÇÃí¤®¡¢£´¤òÈé¤Î´¬¤­½ª¤ï¤ê¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÊÂ¤Ù¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£Èé¤Î¤Þ¤ï¤ê¤«¤é¾®¤µ¤ÊË¢¤¬½Ð¤¿¤é¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤¹¤ë¡£¾Æ¤­¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë£³¡Á£´Ê¬¡¢¶Ñ°ì¤Ê¾Æ¤­¿§¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»þ¡¹ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÍÈ¤²¤ë¡£¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤òÉß¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤Î¤»¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òÌó30ÉÃÎ©¤Æ¤Æ¡¢Í¾Ê¬¤ÊÌý¤òÈ´¤¯¡£

Îä¤¿¤¤Ìý¤«¤éÍÈ¤²¤ÆÈé¤Î¿åÊ¬¤òÈ´¤¯¤Î¤â¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Î¥³¥Ä


¥Ð¥Ã¥È¤ËÎ©¤Æ¤ÆÃÖ¤¯¤È¡¢Í¾Ê¬¤ÊÌý¤òÈ´¤­¤ä¤¹¤¤


¡Ê1¿ÍÊ¬588kcal¡¢±öÊ¬1.6g¡Ë

¤¢¤ó¤Î¶ñºà¤ÏßÖ¤á¤º¤Ë¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤ò¤¢¤¨¤ë¤À¤±¤À¤«¤é²¼¤´¤·¤é¤¨¤¬¥é¥¯¥Á¥ó¡ª ÊÒ·ªÊ´¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢²ÃÇ®¤·¤Æ¤â¿åÊ¬¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èé¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È´¬¤¯¤È¡¢¶õµ¤¤ÎÁØ¤¬¤Ç¤­¤Æ¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Î¿©´¶¤Ë¡ª Îä¤¿¤¤Ìý¤«¤éÍÈ¤²¤ë¤Î¤â¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥³¥Ä¤Ç¤¹¤è¡£

¢£¥¢¥Ü¤«¤Þ¤Î¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë½Õ´¬¤­

¥¢¥Ü¤«¤Þ¤Î¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë½Õ´¬¤­


¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û

¤«¤Ë¤«¤Þ¡Ä6ËÜ¡Ò½ÄÈ¾Ê¬¤ËÎö¤¯¡Ó

¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¡Ä1¸Ä(Ìó100g)¡¡¡ÒÊü¼Í¾õ¤Ë12ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡Ó

¥¢¥Ü¥«¥É¡Ä1¸Ä¡ÒÏ»¤Ä³ä¤ê¤Ë¤¹¤ë¡Ó

½Õ´¬¤­¤ÎÈé¡Ä6Ëç

¤Î¤ê¡Òº®¤¼¤ë¡Ó

¡¡¡¦¾®ÇþÊ´¡¢¿å¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1

¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢ÍÈ¤²Ìý

¡Úºî¤êÊý¡Û

1.½Õ´¬¤­¤ÎÈé¤ò¤Ò¤··Á¤ËÃÖ¤­¡¢¼êÁ°¤Ë¥¢¥Ü¥«¥É1ÀÚ¤ì¡¢¤«¤Ë¤«¤Þ2ÀÚ¤ì¡¢¥Á¡¼¥º2ÀÚ¤ì¤ò½ç¤Ë½Å¤Í¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¾¯¡¹¤ò¤Ì¤ë¡£¼êÁ°2ÊÕ¤Î¾åÈ¾Ê¬¤È±üÂ¦2ÊÕ¤Ë¤Î¤ê¤ò¤Ì¤ê¡¢¼êÁ°¤«¤é1²ó¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1²ó¾¯¤·¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È´¬¤¯¡£

¶ñºà¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤Î¤»¤ë¤À¤±


2.Èé¤Îº¸±¦Î¾Â¦¤òÆâÂ¦¤ËÀÞ¤ê¾ö¤à¡£¼êÁ°¤«¤é¾¯¤·¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È´¬¤­¡¢´¬¤­½ª¤ï¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¡¢·×6¸Äºî¤ë¡£

3.¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍÈ¤²Ìý¤ò1cm¿¼¤µ¤Þ¤ÇÃí¤¤¤ÇÌó150¡î¤ËÇ®¤¹¤ë¡££±¤òÆþ¤ì¡¢ÅÓÃæ¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó4Ê¬¤³¤ó¤¬¤ê¤ÈÍÈ¤²¤ë¡£

ÀÚ¤Ã¤¿¶ñºà¤ò´¬¤¯¤À¤±¤Î´ÊÃ±¤Ê°ìÉÊ¡£¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥¢¥Ü¥«¥É¤È¡¢¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¤Î¤È¤í¤±¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£È¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÃÇÌÌ¤ò¤ß¤»¤ë¤è¤¦¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¤ë¤È¸«¤¿ÌÜ¤â¤­¤ì¤¤¡ª ¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

Ê¸¡áÀÆÆ£µ×Èþ»Ò