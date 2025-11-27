ＦＣ東京のＤＦ森重真人、ＦＷ仲川輝人、ＭＦ荒井悠汰、ＧＫキムスンギュが２７日、選手会の活動の一環で調布市内の石原小学校を訪問し、小学５年生約１００人と触れ合った。体育館で一緒にボールを蹴るなど体を動かした後は、子どもたちからの質問コーナーに笑顔で答えた。この日はＦＣ東京の各選手が都内５か所に分かれ、訪問活動を行った。

小学校訪問は、ＦＣ東京選手会が２００８シーズンから毎年実施しているもの。コロナ禍には一度オンラインでの訪問となったが、昨シーズンから対面での訪問が再開した。この活動は、ホームタウン地域の小学校を訪問して子どもたちと触れ合うことで、ＦＣ東京を身近に感じてもらうとともに、プロ選手として子どもたちに夢や感動を伝えたいという思いから、選手会が企画し、実施している。

訪問を終えた森重は「楽しかった。こうやって実際に近くで見て触れ合うことで、スタジアムに行きたいと思ってくれる子どもたちが増えれば、僕たちもうれしい。味スタの近くにある学校だけど、まだ見に来たことのない子どもたちもたくさんいたので、まだまだ“伸びしろ”があるかなと。熱狂的なファンの子もいて、応援してくれているなというのを感じた」と振り返った。チームは今季リーグ戦残り２試合。「最後までＦＣ東京の一員として、責任を持って戦う姿を見せていかないといけない」と責任感をにじませた。

仲川（現在Ｊ１通算４７得点。残り２試合での５０点到達へ意欲）「（訪問活動の感想）こういった機会で少しでもＦＣ東京に興味を持ってもらえることが大事。小学生が（スタジアムに）来てくれるエネルギーは計り知れない力があるので、そういったパワーを味スタで感じられれば。（今季残りリーグ戦へ）この２試合を無駄にしないように。自分たちが目指すスタイルを少しでも試合で表現したい。勝つことに全てを注力したい。僕自身も５０点まであと３点なので、そこまでいきたい」