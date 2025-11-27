２７日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、元「ＴＯＫＩＯ」の国分太一（５１）が、「コンプライアンス上の問題行為」を理由にバラエティー番組から降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとし、日弁連に人権救済を申し立て、２６日に司法記者クラブで会見したことを報じ、日本テレビが国分側が求めている“答え合わせ”について、「一貫して関係者の保護を第一に対応しており、何よりも関係者が自分の身元を特定され、“二次加害”がもたらされることに強い恐怖を感じております」と回答したことなども伝えた。

コメンテーターで出演の元財務官僚でニューヨーク州弁護士の山口真由氏は「業務委託（契約）なので、番組の編成権はテレビ局側にあると思うので、タレントというのは立場が弱いんですよね。報酬が多くて強者だから、裏腹で“有名税”なんでしょで済ませていいのか。ある程度、仕組みがいるんじゃないのかと思うんですよね」と指摘。

「契約だけど、国分さんはある意味、人生を奪われたという話をしてるわけじゃないですか。罪が何なのかすらわからないから、償いの第一歩を踏み出すことができないんだって話ですよね。それは聞くに値する意見だと思うんです」と私見を述べた。

続けて「罪が何かわからないと、そもそも何に向き合って、どう反省して、どうこの一歩を踏み出していくのか、全くわからないまま、この先長い人生、償いの場が一切与えられない」ことに付いて疑問を呈し、雇用の場合と「類似する手続き的な補償が、今後認められるようになってもいいのかなと思います」と語った。