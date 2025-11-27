自民党・日本維新の会　憲法改正に向けた条文起草委員会の設置に向けて本格議論開始も立憲からは「不必要」と反対の声

自民党と日本維新の会は27日、憲法改正の実現に向けた実務者による本格協議を始めた。

自民と維新が交わした連立合意には、憲法改正の条文案を作成するための「条文起草委員会」を衆参両院の憲法審査会に「可及的速やかに設置」すると明記されていて、自民側の実務者代表を務める新藤義孝組織運動本部長は「憲法改正の条文起草を目指すという協議会だ。具体的に進めることをしっかりと議論したい」と述べた。

一方、この日、協議会に先立って開催された衆院憲法審査会の幹事懇談会では、自民側が「条文起草委員会」の設置を提案したが、立憲民主党から「（与野党で）幅広い合意があるわけではなく、条文起草委員会は不必要だ」と強い反対の声が挙がった。

維新側の実務者代表を務める馬場前代表は、自民による提案について「甚だ評判は悪かった」としつつ「とにかく声を大にして訴え続けていかなければ、なかなか憲法というものが動かない」と述べて、野党に対して引き続き、条文起草委員会設置への理解を求めていく考えを強調した。

（フジテレビ政治部）