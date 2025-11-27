◆報知新聞社後援 女子プロゴルフツアー メジャー最終戦 ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯 第１日（２７日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）

ツアー３勝で地元・宮崎市出身の永峰咲希（ニトリ）が６バーディー、１ボギーで５アンダーの６７をマークし、岩井明愛（あきえ、ホンダ）と並ぶ首位発進を決めた。

前半の３番で５０センチに寄せて伸ばし、６番は６メートル、７番は８メートル、８番は２メートルを沈めて３連続バーディー。１８番パー５は残り１６１ヤードの第２打で左からの風を受けた中、６アイアンでピンそば約１メートルに寄せ「思ったより近くてビックリした」と驚きのショットでバーディー締めを喜んだ。

宮崎ＣＣはジュニア時代から大会に出場し、近年もオフに合宿を行うなど「数え切れないくらい」回ったという“ホームコース”。高麗芝のグリーン、強風など難易度が高いコースで「長い人生でベスト」と驚く自身コース記録の６７をたたきだした。

幼少期から地元で毎年開催され、シーズンの優勝者やポイントランク上位者ら選ばれし４０人が争うメジャー大会。今年は宮崎出身者４人が出場した中、首位スタートを切った。永峰は「コースは近くても、なかなか出られる大会じゃない。子どもの頃からある大会でずっと見ているので、コースも知ってるし、優勝したい気持ちはみんなあると思う」。２０年の日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯に続くメジャー２勝目を地元でつかむ。