「松屋」の復刻メニュー総選挙第1位がリニューアル、秘密は特製オイスターソースにあり　どんな味わいになったのか

牛丼チェーン「松屋」の人気商品が新しくなる。2025年12月2日から発売されるのは、「元祖旨辛焼き牛めし」をリニューアルした「新焼き牛めし」。復刻メニュー総選挙でグランプリに輝いたメニューがどう進化したのか。

松屋特製オイスターソースで旨みがアップ、2025年12月2日発売

2018年の復刻メニュー総選挙で1位に輝き、2024年5月と2025年1月の2度にわたって復活を果たした「元祖旨辛焼き牛めし」は、ピリッとした甘辛さが特徴の人気商品だ。今回新しく登場する「新焼き牛めし」は、辛さではなく、”濃厚さ”や”香ばしさ”が強みとなった。

「鉄板でジューシーに焼き上げた牛肉に、甘味・コク・うま味をしっかり感じられる、松屋特製“オイスターソースダレ”をたっぷり絡め、深みと香ばしさが際立つ味わいに仕上げました」（同社）

新焼き牛めし

「お好みのタイミングで半熟玉子を崩せば、まろやかさが加わり、旨さがより一層引き立ちます」と同社がアピールするように、旧メニュー同様、半熟玉子と青ネギがトッピングされ、味変も楽しめる一杯となっている。

「元祖旨辛焼き牛めし」は販売終了となるが、進化した「新焼き牛めし」も人気メニューとなるに違いない。

「新焼き牛めし」は税込690円

■新焼き牛めし（みそ汁付き） 税込690円

※小盛：税込660円、大盛：税込910円

※テイクアウトの場合、みそ汁は別料金

新焼き牛めし（みそ汁付き）

販売開始日：2025年12月2日10時〜

販売店舗：一部店舗除く全国の「松屋」

※松屋専門店のみの販売

