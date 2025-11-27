矢田亜希子、ヘアカットを報告「伸びた分切ってもらいました!!」 黒のレザーファッションにも反響「凄い似合ってる」「めちゃくちゃカッコイイ」「可愛すぎ」
俳優・矢田亜希子（46）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。ヘアカットを報告した。
【写真】「めちゃくちゃカッコイイ」黒のレザージャケット姿でヘアカット後の自撮り姿を披露した矢田亜希子
矢田は「伸びた分切ってもらいました!!」とつづり、黒のレザージャケットにジーンズというクールなコーディネートでポーズを決めた自撮りショットを投稿。さらに、美容師の男性とお互い黒のレザージャケットを着て並ぶ2ショット写真も公開し、「今日は2人ともレザー」と、おそろいコーデになったことを明かした。
コメント欄には「凄い似合ってる」「めちゃくちゃカッコイイ」「可愛すぎ」「今日もキレイ」「美しい」「お揃いのレザーが、カッコイイ」など、新しいヘアスタイルと、クールなレザージャケット姿を絶賛する声が多数寄せられている。
【写真】「めちゃくちゃカッコイイ」黒のレザージャケット姿でヘアカット後の自撮り姿を披露した矢田亜希子
矢田は「伸びた分切ってもらいました!!」とつづり、黒のレザージャケットにジーンズというクールなコーディネートでポーズを決めた自撮りショットを投稿。さらに、美容師の男性とお互い黒のレザージャケットを着て並ぶ2ショット写真も公開し、「今日は2人ともレザー」と、おそろいコーデになったことを明かした。
コメント欄には「凄い似合ってる」「めちゃくちゃカッコイイ」「可愛すぎ」「今日もキレイ」「美しい」「お揃いのレザーが、カッコイイ」など、新しいヘアスタイルと、クールなレザージャケット姿を絶賛する声が多数寄せられている。